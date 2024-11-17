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Разгон М
Tesla запускает мощные зарядные станции Supercharger V4 с мощностью 500 кВт
Tesla объявила о начале полной модернизации своих зарядных станций, переходя на Supercharger V4 с мощностью до 500 кВт для легковых автомобилей и 1,2 МВт для грузовиков Semi. Новое оборудование сократит время зарядки и повысит эффективность, а первые площадки с обновленными станциями планируется открыть в следующем году.

Tesla официально объявила о начале полноценного развертывания зарядных станций Supercharger V4. Эти станции отличаются увеличенной мощностью и способны заряжать легковые автомобили до 500 кВт, а грузовики Semi — до 1,2 МВт.

Зарядные станции Tesla состоят из двух основных компонентов:

  1. Зарядные модули с кабелем. Они подключаются непосредственно к автомобилю.
  2. Электронные блоки. Включают в себя силовую электронику и обеспечивают распределение энергии.

На протяжении последних двух лет Tesla устанавливала лишь модули с кабелем версии V4, сохраняя при этом основные электронные блоки от предыдущей версии Supercharger V3, которые поддерживали мощность до 250 кВт.

Компания теперь готова к полной модернизации инфраструктуры. Это означает замену всех компонентов зарядных станций на оборудование новой версии. Однако, как отмечает Tesla, процесс требует значительных затрат и времени, поскольку основная модернизация связана с заменой силовых блоков, что намного сложнее, чем установка новых кабельных модулей.


#tesla
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