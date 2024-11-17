Перед Новым годом автодилеры предлагают значительные скидки на автомобили 2023 года выпуска. Лифтбэк «Москвич 6», кроссоверы BAIC X55 и SWM G01 можно купить с экономией до 500 000 рублей. Акции связаны с желанием освободить склады для новых поставок.

В преддверии Нового года автодилеры активно снижают цены на машины, стремясь освободить склады от остатков текущего модельного года. В некоторых случаях скидки достигают более 500 000 рублей.

Лифтбэк «Москвич 6», ставший популярным выбором среди российских водителей, представлен с выгодными предложениями. В комплектации «Комфорт» с 1,5-литровым двигателем мощностью 136 л.с. автомобиль доступен за 2,1 млн рублей. Это на 100 000 рублей ниже прайс-листа, где указана стоимость в 2,2 млн рублей.

Для тех, кто предпочитает комплектацию «Бизнес», скидка аналогичная: машину можно приобрести за 2,3 млн рублей вместо стандартной цены в 2,4 млн рублей.

Кроссовер BAIC X55 с 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 177 л.с. и роботизированной трансмиссией сейчас продается за 2,9 млн рублей. Это ниже рекомендованной стоимости в 3,25 млн рублей. Дилер Major Auto объясняет снижение цен стремлением «идти навстречу клиенту», делая качественные автомобили доступнее. Кроссовер BAIC X55 отличается стильным дизайном, современным оснащением и высокой надежностью.

Кроссовер SWM G01, производимый в Калининграде, в средней комплектации Optimum предлагается за 1,9 млн рублей вместо официальной цены в 2,495 млн рублей. Под капотом у SWM G01 находится 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 139 л.с., работающий в паре с роботизированной коробкой передач.