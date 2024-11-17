Компания Akash Systems представила инновационную технологию Diamond Cooled, использующую синтетические алмазы для охлаждения мощных процессоров и видеокарт. Новый подход позволяет снизить температуру самых горячих точках чипов на 10–20 градусов, что улучшает их производительность, продлевает срок службы и снижает затраты на системы охлаждения.

Современные высокопроизводительные процессоры и видеокарты требуют огромных энергетических затрат, что приводит к сложностям в их охлаждении. Особенно это актуально для серверных решений, где энергопотребление может достигать впечатляющего 1 кВт. В таких условиях эффективное охлаждение становится критически важным. Компания Akash Systems предложила инновационное решение, использующее уникальные свойства алмазов. Эта технология получила название Diamond Cooled.

Технология Diamond Cooled основана на использовании синтетического алмаза, сплавленного с проводящими материалами, такими как нитрид галлия (GaN). Этот подход позволяет применять алмаз не только как теплопроводящий материал, но и как полупроводник. Однако Akash Systems пока не раскрывает всех технических деталей процесса. Известно лишь, что алмазная технология задействует передовые методы интеграции для повышения производительности чипов.

Важно понимать, что Diamond Cooled — это не просто замена термопасты или улучшенный материал для контактных площадок систем охлаждения. Речь идет о принципиально новом подходе. Компания сначала приобретает чипы, соответствующие требованиям клиента, а затем монтирует их на собственные печатные платы, созданные по технологии GaN-on-diamond. Такой процесс позволяет значительно улучшить теплоотвод от самых горячих точек чипа.

Основные преимущества Diamond Cooled

Снижение температуры. Технология позволяет уменьшить температуру самых нагретых участков GPU на 10–20 градусов Цельсия. Это не только продлевает срок службы оборудования, но и уменьшает риск перегрева. Экономия на системах охлаждения. Благодаря эффективному отводу тепла отпадает необходимость в сложных и дорогих системах охлаждения. Это особенно важно для серверов, где расходы на охлаждение занимают значительную часть бюджета. Увеличение производительности. Отсутствие перегрева позволяет GPU работать на максимальной мощности без снижения производительности. Это делает технологию особенно привлекательной для центров обработки данных и других задач, требующих высокой вычислительной мощности.

Хотя на данный момент Akash Systems не делится подробностями своей технологии, перспективы выглядят впечатляющими. Если Diamond Cooled сможет оправдать ожидания, это станет настоящим прорывом на рынке электроники. Более низкие температуры, меньшие расходы на охлаждение и увеличение производительности сделают эту технологию востребованной в самых разных сегментах.