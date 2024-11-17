На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс МС-29», который доставит на Международную космическую станцию необходимые грузы. Специалисты Роскосмоса успешно провели осмотр корабля, накатку обтекателя и сборку с ракетой-носителем «Союз-2.1а». Запуск запланирован на 21 ноября 2024 года.

На космодроме Байконур активными темпами завершается подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс МС-29», который направится к Международной космической станции (МКС).

15 ноября специалисты Роскосмоса провели тщательный осмотр грузового корабля «Прогресс МС-29». Завершающий этап включал накатку головного обтекателя. Этот процесс обеспечивает надёжную защиту корабля в ходе полёта через плотные слои атмосферы.

Уже 16 ноября «Прогресс МС-29» был доставлен в монтажно-испытательный корпус на площадке 31 космодрома. Здесь начались работы по общей сборке космического аппарата с ракетой-носителем. В ходе подготовки специалисты выполнили кантование головной части в горизонтальное положение и погрузили её в специальный железнодорожный агрегат для дальнейшей транспортировки.

Космический грузовик «Прогресс МС-29» теперь полностью готов к интеграции с ракетой-носителем «Союз-2.1а». Планируемая дата старта — 21 ноября 2024 года. В этот день ракета отправит грузовой корабль на орбиту, обеспечивая доставку необходимого оборудования, продовольствия и научного оборудования для экипажа МКС.

Этот запуск имеет ключевое значение для поддержания стабильной работы Международной космической станции. Грузовые корабли серии «Прогресс» на протяжении многих лет остаются надёжным звеном в обеспечении станции и её экипажа. Их регулярные миссии обеспечивают непрерывную работу научных экспериментов и комфорт для космонавтов на борту.

Космодром Байконур, один из старейших и самых известных в мире, продолжает играть центральную роль в развитии космической отрасли России. Его инфраструктура позволяет эффективно готовить ракеты и космические аппараты к запуску, а профессионализм специалистов Роскосмоса гарантирует высокую надёжность всех этапов подготовки.

Оставшиеся дни до запуска будут посвящены финальным проверкам и сборке ракеты. Каждая деталь проходит многоступенчатую проверку, чтобы исключить любые риски.