Rocket Lab заключила соглашение о нескольких запусках с оператором коммерческой спутниковой группировки для своей новой многоразовой ракеты Neutron. Запуски начнутся в 2026 году с пускового комплекса в Вирджинии. Neutron станет ключевым решением для вывода спутниковых созвездий, миссий национальной безопасности и научных исследований, укрепляя позиции компании в космической индустрии.

Компания Rocket Lab USA заключила стратегическое соглашение о запуске с оператором коммерческих спутниковых группировок, которое открывает новые горизонты для ракеты средней грузоподъёмности Neutron. Контракт предусматривает проведение двух ключевых миссий с использованием ракеты Neutron, начиная с середины 2026 года. Эти запуски будут осуществляться с пускового комплекса Rocket Lab 3 на острове Уоллопс, штат Вирджиния.

Rocket Lab активно разрабатывает Neutron как революционное решение для коммерческих и государственных клиентов. Эта многоразовая ракета-носитель способна выводить до 13 000 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, что делает её универсальной платформой для:

развёртывания крупных спутниковых созвездий,

выполнения миссий национальной безопасности,

научных и исследовательских проектов.

По словам основателя и генерального директора Rocket Lab, сэра Питера Бека, разработка Neutron отвечает растущей потребности в альтернативных надёжных средствах запуска:

«Космическая отрасль нуждается в ракетах, которые могут быть использованы повторно, чтобы снизить стоимость запусков и сделать космос доступнее. Neutron станет именно той ракетой, которая предоставит выбор и ценность для отрасли».

Согласно прогнозам, к 2030 году на рынок выйдут более 10 000 спутников, требующих надёжных запусков. Стоимость этого рынка оценивается примерно в $10 миллиардов. Rocket Lab рассчитывает закрепить позиции на данном рынке, предлагая инновационные решения с помощью Neutron.

Планируемый дебютный запуск Neutron в 2025 году может также обеспечить компании участие в программе правительства США National Security Space Launch (NSSL) Lane 1. Эта программа нацелена на развитие отечественной ракетно-космической промышленности и предусматривает пятилетний контракт стоимостью $5,6 миллиардов.

Кроме того, Rocket Lab уже демонстрирует успехи с использованием ракеты Electron для запусков малых спутников и тестирования гиперзвуковых технологий. Neutron продолжит эту линию, предлагая решение для операторов крупных спутниковых созвездий.

Запуск Neutron в 2025 году может позволить Rocket Lab стать лишь четвёртым поставщиком запусков, утверждённым для программы NSSL Lane 1. Эта инициатива от Космических сил США нацелена на развитие внутреннего рынка коммерческих ракет-носителей для миссий национальной безопасности.

Кроме того, Neutron соответствует требованиям программы OSP-4, предусматривающей отдельный контракт IDIQ стоимостью $986 миллионов. Это открывает дополнительные возможности для участия в миссиях, связанных с национальной безопасностью.

Rocket Lab активно готовится к тому, чтобы стать не просто поставщиком услуг запуска, но и комплексной космической компанией. В планах — развёртывание собственных спутниковых группировок и предоставление услуг связи.

Neutron является ключевым элементом этой стратегии, который позволит компании не только укрепить позиции на рынке, но и стать лидером в новой эре космической индустрии.