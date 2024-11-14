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Разгон М
Solidigm представила SSD на 122 ТБ для серверов и ИИ
Компания Solidigm представила новый SSD-накопитель D5-P5336 объёмом 122 ТБ, который стал самым ёмким решением на рынке. SSD поддерживает скорость чтения до 7400 МБ/с и обеспечивает надёжную работу с объёмными данными благодаря высокой выносливости и долговечности.

Solidigm, известная компания по разработке инновационных SSD-накопителей представила устройство на 122 ТБ. Основой нового SSD является 192-слойная память 3D QLC NAND, аналогичная той, что использовалась в предыдущих моделях. D5-P5336 отличается высокой скоростью передачи данных, достигая 7400 МБ/с при чтении и 3200 МБ/с при записи. Несмотря на такие выдающиеся показатели, SSD потребляет всего 25 Вт.

Новый накопитель демонстрирует высокие показатели производительности: до 930 000 IOPS при чтении и 25 000 IOPS при записи. Эти параметры особенно важны для приложений, связанных с анализом больших данных, машинным обучением и работой с ИИ, где критична скорость обработки информации.

Solidigm предоставляет надёжные данные о выносливости устройства: SSD D5-P5336 рассчитан на 0,6 операций записи в день (DWPD) на протяжении пяти лет, что эквивалентно 134,3 петабайта. Это позволяет использовать его в условиях постоянной загрузки, не опасаясь быстрого износа. Примечательно, что данный накопитель стал первым в мире SSD, который способен выдерживать неограниченное количество случайных операций записи в течение пяти лет.

Solidigm D5-P5336 представлен в популярных форм-факторах U.2, E1.L и E3.S, что позволяет гибко интегрировать его в различные серверные конфигурации. Эти форм-факторы дают возможность использовать SSD в современных дата-центрах и масштабируемых системах хранения данных.

Пока нет официальных данных о цене нового накопителя. Для сравнения, предыдущая модель объёмом 61,44 ТБ имела начальную цену в диапазоне от 3692 до 3975 долларов, однако в конечном итоге из-за отсутствия аналогов её стоимость выросла до 7000 долларов. Учитывая это, можно предположить, что SSD на 122 ТБ может стоить значительно дороже, однако его возможности полностью оправдывают вложения.

#solidigm
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Solidigm начала продажи корпоративного SSD D5-P5336 емкостью 61.44 терабайта
Solidigm анонсировала самый ёмкий SSD в мире на 122 ТБ
Представлен Solidigm D5-P5336 — SSD с рекордной емкостью в 122 терабайта
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