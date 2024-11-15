Бренды снова проявляют интерес к размещению рекламы в социальной сети X Илона Маска после его сближения с избранным президентом США Дональдом Трампом.

В последнее время западные СМИ сообщают о возвращении крупных брендов на платформу X, принадлежащую Илону Маску. После того как Маск занял значимое место в окружении избранного президента США Дональда Трампа, рекламодатели рассматривают возможность возобновления сотрудничества с платформой.

Financial Times отмечает, что действия Маска не просто модернизировали Twitter, а создали нечто новое — уникальную «социальную сеть правды». Хотя Дональд Трамп и не является её мажоритарным акционером, его политическая поддержка и присутствие Илона Маска на высоких должностях в правительственных структурах могут привлечь бренды, стремящиеся завоевать расположение новой администрации. Некоторые компании уже выражают готовность вернуться на платформу, чтобы укрепить свои позиции на рынке и наладить связи с новой властью.

Избранный президент Трамп заявил, что в новом правительстве Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами будут возглавлять агентство по контролю за федеральными расходами. Это назначение подчеркивает степень доверия новой администрации к Маску и его инновационным подходам. Возможно, такая роль Маска в правительстве окажет дополнительное влияние на бренды, побуждая их вернуть рекламные бюджеты в социальную сеть X.

Ранее многие компании прекратили размещать рекламу в X из-за политических и социальных разногласий. В ответ компания Маска подала антимонопольный иск против влиятельной промышленной группы, представляющей крупных мировых рекламодателей. Компания X обвинила эту группу в сговоре, направленном на то, чтобы лишить платформу значительных доходов, что, по мнению представителей X, является несправедливым воздействием на бизнес.

На фоне новостей о новых назначениях и восстановлении политического влияния, рекламодатели осознают потенциальные выгоды от размещения рекламы в X. Платформа Илона Маска теперь воспринимается не только как социальная сеть, но и как средство общения с администрацией Трампа, что может открыть дополнительные возможности для бизнеса и укрепить их позиции на американском рынке.