Российские госкомпании и госкорпорации значительно сократили закупки операционных систем Windows и офисных пакетов Microsoft, уменьшая затраты на 55% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, полное отказ от продуктов Microsoft пока невозможен из-за отсутствия отечественных аналогов некоторых функций, таких как OneDrive и Publisher. Эксперты считают, что для создания российских альтернатив потребуется около 15 лет и значительные инвестиции.

По данным «Контур.Закупки», за 10 месяцев 2024 года объем закупок операционной системы Windows государственными компаниями и корпорациями (в рамках закона 223-ФЗ) составил 7 миллионов рублей. В сравнении с предыдущим годом, когда эта сумма составляла 23 миллиона рублей, наблюдается снижение на более чем 55%. Аналогичное сокращение произошло и с офисными пакетами Microsoft Office: затраты сократились с 12 миллионов до 3 миллионов рублей.

Несмотря на значительное сокращение расходов, государственные структуры продолжают закупать продукты Microsoft. Представители «Контур.Закупки» отметили, что российские госкомпании пока не готовы полностью отказаться от Microsoft Office и Microsoft 365 версий 2019 и 2021 годов. Более того, количество малых закупок офисных продуктов за год удвоилось, хотя общая сумма этих закупок снизилась с 3,2 миллиона до 2,4 миллиона рублей.

По словам экспертов, существует несколько причин, по которым госструктуры пока не могут полностью перейти на отечественные программные аналоги. Среди них — отсутствие полноценного импортозамещения для таких программ, как облачное хранилище OneDrive и редактор Publisher, используемый для создания открыток и публикаций. Эти инструменты играют важную роль в рабочих процессах, и их отсутствие замедляет переход на российские аналоги.

Российские специалисты и участники рынка отмечают, что разработка отечественных аналогов для полного замещения иностранного программного обеспечения требует значительных временных и финансовых ресурсов. По оценкам, для создания российских альтернатив продуктам Microsoft может потребоваться около 14–15 лет, а также дополнительные государственные инвестиции.