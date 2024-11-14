Китай представил проект многоразового космического шаттла Haolong, предназначенного для доставки грузов на орбитальную станцию «Тяньгун» и их безопасного возвращения на Землю.

Китай обнародовал проект многоразового космического шаттла Haolong, который предназначен для доставки грузов на свою орбитальную станцию «Тяньгун» и их безопасного возвращения на Землю. Новый челнок разрабатывается специалистами из Института проектирования и исследований самолётов «Чэнду» при государственной корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC). Проект стал одним из победителей конкурса китайского агентства пилотируемых космических полётов CMSA, которое искало инновационные и экономичные решения для грузовых космических кораблей.

На данный момент для доставки грузов на «Тяньгун» используется автоматизированный корабль Tianzhou, который сгорает при входе в атмосферу после выполнения своей миссии. Вдохновившись американским подходом, где NASA активно поддерживает коммерческие поставки на МКС, китайское агентство CMSA решило разработать новый тип шаттла, который сможет не только доставлять грузы на орбиту, но и возвращать их на Землю.

Новый китайский шаттл Haolong будет запускаться с помощью ракеты и возвращаться на Землю, приземляясь горизонтально на взлётно-посадочную полосу, как самолёт. Длина шаттла составляет 10 метров, ширина — 8 метров, а его масса значительно меньше, чем у Tianzhou. Haolong уже находится на стадии инженерной проверки: его конструкция и системы проходят испытания перед началом производства.

Главный конструктор Haolong Фан Юаньпэн рассказал, что челнок представляет собой крылатый аппарат с высокой аэродинамической эффективностью, оснащённый большим размахом крыльев и фюзеляжем с тупым носом. Благодаря таким особенностям Haolong совмещает характеристики как космического корабля, так и самолёта, что позволяет ему выходить на орбиту и возвращаться с неё на взлётно-посадочную полосу. Такой подход делает его идеальным для многократных полётов и эффективной транспортировки грузов.

После запуска и прибытия на орбиту Haolong состыкуется с космической станцией «Тяньгун». Тайконавты смогут войти в шаттл, чтобы загрузить или забрать необходимый груз. По завершении миссии Haolong самостоятельно сойдёт с орбиты, войдёт в атмосферу и приземлится на заранее определённую взлётно-посадочную полосу. Такой способ возвращения позволит сохранить груз в целости, а также сэкономит средства на производстве новых кораблей.