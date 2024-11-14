VK анонсировала выход своей новой флагманской умной колонки «Капсула Про», которая поступит в продажу 28 ноября 2024 года. Устройство оснащено мощным звуком, сенсорным экраном, встроенными датчиками и поддержкой умного дома через Zigbee, Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, колонка поддерживает голосового помощника «Маруся», который помогает управлять музыкой, получать новости и контролировать устройства умного дома.

Компания VK объявила о начале продаж своей новейшей умной колонки «Капсула Про». Колонка оснащенная мощным функционалом для умного дома, поступит в продажу 28 ноября 2024 года.

Умная колонка «Капсула Про» оснащена мощным звуком и возможностями управления умным домом. Мощность колонки составляет 65 Вт, и она поддерживает технологию пространственного звучания. Стоимость устройства составит 25 тысяч рублей, и оно станет одним из главных флагманов в линейке умных устройств VK.

Колонка получила новый дизайн и большой сенсорный экран, на котором отображается медиаплеер, текущее время, прогноз погоды и данные о состоянии умного дома. Этот экран делает интерфейс более удобным для пользователя, позволяя быстро получить доступ к нужной информации и функциям.

«Капсула Про» оснащена Zigbee-хабом и рядом встроенных датчиков, включая датчики движения, климата и освещенности. Эти датчики позволяют автоматизировать различные сценарии умного дома, такие как включение света при обнаружении движения или регулировка температуры и уровня освещенности. Система поддерживает несколько протоколов связи — Zigbee, Wi-Fi и Bluetooth, что делает её совместимой с множеством других устройств для умного дома.

Владельцам колонки «Капсула Про» доступны все возможности голосового помощника «Маруся», разработанного VK. Среди основных функций — управление воспроизведением музыки, чтение сказок для детей, а также функция озвучивания новостной ленты «ВКонтакте» и других новостей.