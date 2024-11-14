В Госдуме предложили повысить разрешённую скорость на автомагистралях до 150 км/ч. Авторы инициативы считают, что это позволит сократить пробки и время в пути на безопасных трассах, таких как М-11 «Нева» и М-12 «Восток».

В России обсуждается инициатива по повышению разрешённой скорости на автомагистралях до 150 км/ч. Такое предложение сделали депутаты Госдумы Владислав Даванков и Антон Ткачёв, представители фракции «Новые люди». По мнению авторов, это изменение позволит сократить время в пути и улучшить дорожную обстановку для водителей, особенно на современных трассах, таких как М-11 «Нева» и М-12 «Восток».

В случае одобрения, водители смогут разгоняться до 169 км/ч без риска штрафов на трассах, которые соответствуют высоким стандартам безопасности. Обращение с предложением было направлено начальнику Госавтоинспекции Михаилу Черникову. Оно содержит конкретные рекомендации по новым ограничениям скорости, которые касаются только безопасных и современных автомагистралей.

По словам инициаторов, увеличение разрешённой скорости на автомагистралях до 150 км/ч может снизить пробки и повысить транспортную пропускную способность. Также депутаты приводят данные, подтверждающие, что предыдущее повышение максимальной скорости с 110 до 130 км/ч на некоторых трассах не привело к увеличению аварийности. Наоборот, на современных трассах, оснащённых современными системами безопасности, движение стало более комфортным и безопасным.

В случае принятия инициативы под новые нормы могут попасть такие магистрали, как М-11 «Нева» и М-12 «Восток». Эти дороги изначально спроектированы для высокой скорости, оборудованы по последнему слову техники и отвечают строгим стандартам безопасности.