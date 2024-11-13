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Новые процессоры AMD Ryzen 200 на самом деле будут переименованными Ryzen 7000/8000
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Компания AMD вновь изменила подход к наименованию своих процессоров, следуя за Intel и адаптируясь к новым тенденциям на рынке искусственного интеллекта (ИИ). Теперь стало известно, как будут называться мобильные процессоры AMD за пределами линейки Ryzen AI 300, и какие модели войдут в новую серию Ryzen 200.

Серия Ryzen 200 включает в себя процессоры, созданные на базе уже известных APU, однако они получили новые названия. AMD решила обновить модельный ряд, придав "вторую жизнь" своим старым APU, что привело к созданию линейки Ryzen 200. В этой категории процессоров уже упоминаются такие модели, как Ryzen 7 260H и Ryzen 7 255H, которые представляют собой обновленные версии Ryzen 7 8845HS и Ryzen 7 8840HS соответственно. Эти процессоры, вероятно, будут иметь незначительные изменения в рабочих частотах, что может слегка повлиять на их производительность.

Несмотря на использование более старых APU, новая серия Ryzen 200 основана на современной архитектуре Zen 4. Эта архитектура широко признана за свою производительность и энергоэффективность, что позволяет Ryzen 200 соответствовать высоким стандартам современных мобильных устройств. Архитектура Zen 4 предоставляет Ryzen 200 возможности, которые делают их актуальными на фоне быстро развивающихся технологий, особенно в сфере ИИ.

При сравнении новых моделей Ryzen 8000 с Ryzen 7000 можно заметить, что оба ряда технически идентичны, за исключением усиленного блока NPU (нейронного процессора) у процессоров Ryzen 8000. Это обновление значительно расширяет возможности для работы с задачами искусственного интеллекта, улучшая производительность и делая процессоры более приспособленными для современных вычислений.

Название для новой линейки было выбрано с учетом конкуренции на рынке, так как в новых моделях процессоров Intel уже появились аналогичные обозначения — Core Ultra 200 и Core 200. AMD стремится конкурировать с Intel не только на уровне технологий, но и на уровне маркетинга, используя аналогичное наименование для создания узнаваемости и удобства выбора для пользователей.

#amd
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