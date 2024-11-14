На данном этапе специалисты Microsoft работают над прототипами, а сам Спенсер попросил свою команду изучить рынок и разработать свое устройство на основе полученных знаний.

Недавно в интервью глава Xbox Фил Спенсер поделился планами компании на разработку портативной версии консоли Xbox.

На сегодняшний день специалисты Microsoft активно занимаются созданием прототипов новой портативной консоли Xbox. По словам Спенсера, компания серьёзно изучает рынок портативных игровых устройств, чтобы предложить пользователям качественный и востребованный продукт. Спенсер также отметил, что его команда фокусируется на получении данных и анализе, чтобы создать продукт, отвечающий требованиям современных геймеров.

Несмотря на то, что разработка портативной Xbox уже начата, её выход на рынок откладывается на несколько лет. Спенсер подтвердил, что компания не спешит с релизом и стремится к тому, чтобы устройство было готово к полноценному запуску, удовлетворяя все потребности пользователей. С учётом текущих этапов работы над прототипами и анализа рынка, можно предположить, что выпуск портативной Xbox может состояться в середине 2020-х годов.

Важно отметить, что Microsoft не единственная компания, которая разрабатывает портативную игровую консоль. Ожидается, что в 2027 году Sony также представит свою новую портативную приставку. Ходят слухи, что она будет поддерживать игры для PS4, а для PS5 потребуется адаптация. Это создает конкурентные условия для Microsoft, поскольку компания также может заинтересовать рынок, предложив аналогичный или даже более технологичный продукт, ориентированный на современные стандарты.

Хотя на данный момент информации о конкретных характеристиках новой консоли от Microsoft немного, можно предположить, что портативная Xbox будет стремиться предоставить пользователям высокую производительность и поддержку современных игр. Вполне вероятно, что Microsoft сделает акцент на интеграции с облачными сервисами Xbox Game Pass, что позволит пользователям наслаждаться широким каталогом игр без необходимости загружать их на устройство. Также возможно, что компания постарается предложить поддержку сетевых режимов и быстрый доступ к экосистеме Xbox.

На данном этапе Microsoft не раскрывает конкретных дат и подробностей, касающихся новой портативной консоли.