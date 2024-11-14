В России начались продажи минивэна «Соболь NN», который теперь сертифицирован как легковой автомобиль категории B/М1.

Переход минивэна «Соболь NN» в категорию B/М1 вместо ранее используемой категории B/М2 открывает ряд преимуществ. Теперь владельцы освобождены от необходимости проходить обязательный техосмотр, который был обязательным для автомобилей категории B/М2, а также установки тахографа. Эти изменения облегчают процесс эксплуатации и снижают затраты на содержание автомобиля. Кроме того, минивэну разрешено развивать более высокую скорость на автомагистралях, что делает его более удобным для дальних поездок.

Минивэн оснащен дизельным двигателем серии G объемом 2,5 литра, соответствующим экологическому стандарту «Евро-5». Этот двигатель обеспечивает высокую экономичность и надежность. Радиус поворота автомобиля составляет всего 5,4 метра, что облегчает маневрирование и парковку в городских условиях. Дополнительно «Соболь NN» оснащен системой помощи при парковке, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD).

Семиместный минивэн «Соболь NN» отличается гибкой компоновкой салона. Регулируемые сиденья можно сложить для создания спального места или демонтировать для перевозки крупногабаритных грузов, что делает автомобиль удобным как для путешествий, так и для рабочих нужд. Дополнительно доступны такие опции, как центральная консоль с холодильником и беспроводной зарядкой, откидной столик и вешалки для одежды.

В салоне «Соболь NN» продуманы все детали для комфорта водителя и пассажиров. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа, электромеханическим стояночным тормозом и мультимедийной системой с 9-дюймовым сенсорным экраном, которая обеспечивает доступ к функциям развлечения и навигации. Водитель и пассажиры могут также воспользоваться подогревом ветрового стекла, сидений и зеркал.

Внутри салона предусмотрено более 20 мест для хранения вещей. Разъемы USB и розетки позволяют подключать различные устройства и поддерживать зарядку гаджетов, что особенно удобно при длительных поездках.