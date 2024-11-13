Макеты космического аппарата «Луна-26», пилотируемого транспортного корабля нового поколения и Российской орбитальной станции показал Роскосмос на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае.

Роскосмос представил масштабные модели и разработки на Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024, который открылся 12 ноября в китайском городе Чжухай. Среди экспонатов на стенде госкорпорации можно увидеть макеты ключевых российских космических проектов, включая аппарат «Луна-26», пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) и Российскую орбитальную станцию (РОС).

На Airshow China 2024 Роскосмос продемонстрировал свои последние достижения в области ракетно-космической техники. Девять организаций, входящих в состав госкорпорации, представили на выставке свои разработки, включая как образцы производимой, так и перспективной техники. Например, НПО Лавочкина представило макеты аппаратов, таких как «Беркут-ВР», «Арктика-М» и «Луна-26». Эти проекты играют важную роль в расширении российских исследований в космосе и изучении Луны и полярных областей планеты.

Особое внимание на выставке привлекла Российская орбитальная станция (РОС), макет которой был представлен РКК «Энергия». Этот проект символизирует планы России по созданию независимой орбитальной платформы, которая позволит проводить исследования и осуществлять космические миссии в рамках национальной программы. РОС станет важной частью стратегии, направленной на развитие российских возможностей в космосе и укрепление присутствия в околоземном пространстве.

Важной частью экспозиции стал и макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП). Этот корабль предназначен для замены текущих моделей и разработки более современных и безопасных решений для пилотируемых полетов. Новая технология позволит России более эффективно выполнять космические миссии и обеспечивать длительное присутствие человека в космосе.

НПО «Энергомаш» представило макеты ракетных двигателей, которые включают жидкостные, плазменные и малой тяги двигатели. Эти технологии имеют ключевое значение для повышения эффективности и надежности космических запусков. Такие двигатели расширяют возможности России в области космических исследований, обеспечивая необходимую мощность для длительных миссий в дальнем космосе.