Российские автодилеры прогнозируют сильное падение продаж в ноябре этого года. Российский авторынок в ноябре может показать результат 120 – 130 тысяч штук, упав на 25–30% относительно октября.

Российские автодилеры предсказывают значительное падение продаж автомобилей в ноябре текущего года. В частности, по данным аналитического агентства «Автостат», рынок может столкнуться с сокращением продаж на 25-30% по сравнению с октябрем, что соответствует объему в 120–130 тысяч автомобилей. Свою оценку ситуации дал генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, который отметил основные факторы, способные повлиять на спрос.

Первостепенные факторы, влияющие на потребительский спрос, — это стоимость и доступность кредитных программ для физических лиц и лизинговых предложений для компаний. По мнению Терлюкевича, ужесточение условий кредитования может заметно ограничить возможности покупателей. На фоне экономической нестабильности внешнеэкономические факторы и колебания валют также играют важную роль, снижая покупательскую способность населения и привлекательность автокредитов.

Андрей Терлюкевич не исключает вероятность, что в ноябре производители могут поднять цены на автомобили. В случае такого повышения рынок может сократиться еще более серьезно — до 40–50% по отношению к октябрю. Это обусловлено тем, что покупатели будут менее склонны приобретать новые автомобили по возросшим ценам, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации.

Схожее мнение высказал коммерческий директор сети автосалонов «Прагматика» Александр Шапринский. По его словам, ужесточение условий кредитования уже сказалось на снижении покупательского трафика и замедлении продаж в ноябре. Также отмечается, что значительная часть спроса была удовлетворена еще до запланированной индексации утилизационного сбора, что может привести к временной стагнации на рынке.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев добавил, что, несмотря на хорошие продажи в октябре, в конце месяца наметилось сокращение трафика и общее снижение интереса к покупке автомобилей. Причины также связаны с трудностями в получении кредитов частными лицами и ростом стоимости финансирования для всех участников рынка. По словам Тюктеева, накопившиеся проблемы в кредитовании и стагнация стоков у производителей приведут к дальнейшему снижению объемов продаж уже в ближайшие месяцы.