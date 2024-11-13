SpaceX готовится провести орбитальную дозаправку между двумя Starship. Увидеть, как крупнейший в мире космический корабль заправляет другой, станет возможно уже в следующем году.

По информации, опубликованной TechCrunch, детали этого проекта были раскрыты в интервью с заместителем руководителя программы NASA Human Landing System, Кентом Хойнацки. Он подтвердил, что испытания, нацеленные на орбитальную дозаправку, планируется провести в марте 2025 года, и завершить их к концу лета.

Корабли будут выведены на низкую околоземную орбиту с интервалом в три-четыре недели: первый Starship будет находиться в режиме ожидания, пока второй отправится на орбиту для выполнения миссии по дозаправке.

План включает отправку второго Starship, оснащенного необходимыми системами для перекачки топлива в первый корабль. По достижении орбиты второй Starship состыкуется с первым и начнет перекачку топлива, после чего корабли разъединятся и вернутся на Землю. Этот маневр станет первой в истории демонстрацией орбитальной дозаправки между двумя крупными космическими кораблями.

По словам Хойнацки, успешное проведение этой операции откроет возможности для транспортировки больших объемов полезной нагрузки за пределы Земли. Это позволит создавать новые маршруты и перспективы для миссий на Луну и Марс, а также для более глубокого освоения космоса.

SpaceX видит в Starship, модифицированном в версии Human Landing System (HLS), перспективный лунный посадочный модуль, предназначенный для транспортировки астронавтов NASA на поверхность Луны в рамках программы «Артемида». Ожидается, что HLS станет важным элементом этой программы, обеспечив безопасное и надежное возвращение астронавтов на Луну.

Следующий запуск Starship запланирован на 18 ноября 2024 года.