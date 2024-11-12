Евразийский экономический союз ведет работу по сближению законодательства в сфере летной годности воздушных судов, до 1 января 2025 года будет организована его гармонизация по стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) активно работает над унификацией законодательства в сфере летной годности воздушных судов. Согласно информации пресс-службы Евразийской экономической комиссии, до 1 января 2025 года будет завершен процесс гармонизации норм с международными стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Одна из ключевых задач стран-членов ЕАЭС в транспортной сфере – создание единого рынка услуг, который будет максимально бесшовным. Проект предполагает не только унификацию стандартов, но и интеграцию различных видов транспорта, что потребует комплексного подхода. Особое внимание уделяется развитию воздушного транспорта, где важно обеспечить согласованность транспортной политики и формирование общего рынка услуг на всех этапах.

В рамках сотрудничества между странами ЕАЭС уже достигнута договоренность о необходимости сближения законодательных требований в сфере летной годности воздушных судов.