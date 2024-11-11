Сбербанк установил биометрические терминалы во всех вестибюлях метрополитена Екатеринбурга. Всего в Екатеринбурге 9 станций метро и 14 вестибюлей, где теперь возможна оплата проезда по биометрии. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Биометрическая оплата проезда — это инновационный метод, позволяющий пассажирам оплачивать поездку без использования наличных, карт или смартфона. Вместо этого пассажиру достаточно посмотреть на биометрический терминал, и система автоматически спишет средства за проезд с привязанного банковского счёта. Для этого используется технология распознавания лиц, которая идентифицирует пользователя и позволяет провести оплату за считанные секунды.

По сообщению пресс-службы Сбербанка, в Екатеринбурге установлены биометрические терминалы во всех 14 вестибюлях метро на 9 станциях.

На данный момент оплата проезда с использованием биометрии доступна только клиентам Сбербанка. Для активации услуги пользователю необходимо подключить функцию распознавания лиц в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Процесс регистрации упрощён до минимума: достаточно обратиться к виртуальному ассистенту с фразой «Оплата улыбкой» и следовать инструкциям на экране.

Сбербанк предлагает привлекательные условия для пользователей новой системы. Пассажиры, выбравшие оплату «улыбкой», смогут получить 100% кешбэк в виде бонусов «Спасибо» за 10 поездок. Акция действует с 11 ноября по 31 декабря 2024 года.

По словам Дмитрия Малых, старшего вице-президента и руководителя блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка, биометрическая оплата становится привычной для клиентов, особенно в таких сферах, как супермаркеты, кафе и автозаправочные станции. Сбербанк активно расширяет применение этой технологии, планируя её внедрение и на других транспортных системах. До конца года терминалы для оплаты «улыбкой» появятся во всех турникетах метро Нижнего Новгорода, а в Самаре начнётся пилотное тестирование.