Российский производитель микроэлектроники ГК «Элемент» договорился с Объединённой авиастроительной компанией (ОАК) о поставке микроконтроллеров, микросхем памяти, силовых транзисторов и других компонентов для самолётов. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на саму ГК «Элемент».

По условиям контракта, ГК «Элемент» поставит продукцию на сумму более 2 млрд рублей для двух ключевых моделей российских авиалайнеров — ближнемагистрального SSJ 100 и среднемагистрального МС-21. В рамках сотрудничества будет осуществляться поставка различных типов компонентов из обширной линейки компании, специально адаптированных для нужд авиастроения.

Изготовление компонентов будет проходить на нескольких предприятиях, входящих в состав группы «Элемент». Среди них особо выделяются зеленоградский завод «Микрон», НИИЭТ, а также НЗПП «Восток». Эти производства специализируются на разработке и выпуске сложных электронных компонентов, отвечающих высоким требованиям надёжности и безопасности, что особенно важно для авиационной индустрии.

Соглашение предусматривает длительное сотрудничество, рассчитанное до 2030 года. За это время предполагается не только сохранение существующего объёма поставок, но и расширение номенклатуры продукции. При этом возможно привлечение дополнительных поставщиков, что может увеличить общий объём контрактов ещё на несколько миллиардов рублей.

По словам экспертов, себестоимость одного электронного компонента от ГК «Элемент» может варьироваться в зависимости от объёмов производства. Ожидается, что российские компоненты будут стоить дороже по сравнению с иностранными аналогами. Однако, как подчеркивают специалисты, доля микроэлектроники в общей стоимости самолёта минимальна. Таким образом, потенциальное удорожание компенсируется выгодами от независимости от зарубежных поставок, что имеет критическое значение в условиях современных экономических реалий.