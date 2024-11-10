Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Траоре объявил, что страна заинтересована в изучении возможностей поставок нефти и нефтепродуктов из России. Траоре отметил, что для поддержания работы промышленности и обеспечения внутреннего потребления Буркина-Фасо постоянно нуждается в углеводородах. Страна, находящаяся в центре континента, импортирует топливо в значительных объемах, чтобы удовлетворить свои энергетические нужды.

Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Траоре объявил, что страна заинтересована в изучении возможностей поставок нефти и нефтепродуктов из России. Траоре отметил, что для поддержания работы промышленности и обеспечения внутреннего потребления Буркина-Фасо постоянно нуждается в углеводородах. Страна, находящаяся в центре континента, импортирует топливо в значительных объемах, чтобы удовлетворить свои энергетические нужды.

Будучи континентальной страной без выхода к морю, Буркина-Фасо особенно зависима от поставок топлива из-за рубежа. Углеводороды необходимы для работы многих отраслей, включая сельское хозяйство, транспорт и энергетику. По словам Траоре, их страна открыта для сотрудничества с международными партнерами на топливном рынке, и если у России появится возможность поставлять энергоносители, Буркина-Фасо готова рассмотреть соответствующие предложения.

Траоре сделал это заявление на полях первой конференции форума партнерства «Россия-Африка», прошедшей с 9 по 10 ноября на территории Сириус.