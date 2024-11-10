Компания Intel выпустила процессоры Core Ultra 200 для настольных ПК, и тесты показали, что это достаточно спорные CPU, особенно в некоторых тестах и играх. И теперь стало известно, что в ближайшее время ситуация с новинками может стать лучше.

Роберт Халлок, вице-президент и генеральный менеджер Intel, прокомментировал результаты первых тестов. По его словам, компания внимательно следила за отзывами, и в некоторых тестах, особенно игровых, производительность не соответствовала ожиданиям, заявленным Intel. Такое несоответствие стало поводом для детального анализа и поиска решений.

Intel выявила несколько факторов, которые могут оказывать негативное влияние на работу Core Ultra 200. Как отметил Халлок, потенциальные проблемы связаны с операционной системой Windows и конфигурациями BIOS. Исправление этих аспектов может значительно улучшить общую производительность процессоров и их поведение в играх.

Хотя точный результат будущих обновлений пока не ясен, есть надежда, что после оптимизаций Core Ultra 200 сможет лучше проявить себя в играх.