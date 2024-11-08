Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калуге начнут собирать машины китайского бренда, уже завоевавшего популярность среди российских автовладельцев.

Производственная площадка в Калуге, которая теперь принадлежит компании «Автомобильные технологии», активно расширяет свои мощности и открывает новые вакансии для сотрудников. Как отметил Шапша, такие изменения стали результатом длительных и сложных переговоров с китайскими партнерами, продолжавшихся на протяжении года. С учетом роста интереса к китайским автомобилям в России, это событие можно считать логичным шагом в развитии отечественного автопрома.

«Автомобильные технологии» скоро начнут сборку новых автомобилей китайского бренда, который уже пользуется высоким спросом в стране. Однако конкретное имя марки пока остается в секрете. Губернатор Калужской области пообещал в будущем раскрыть эту информацию.

На данный момент калужское предприятие уже выпускает кроссовер Citroen C5 Aircross, который продается по цене около 3,9 миллиона рублей. В будущем, по планам, производственная линия будет дополнена моделью Peugeot 4008. Однако новые договоренности, очевидно, не касаются автомобилей Peugeot и Citroen, а сосредоточены на выпуске автомобилей китайских брендов.

Сегодня российские водители высоко оценивают автомобили китайских марок, таких как Chery, Haval, Geely и других. Эти бренды уже представлены на российских заводах, но производство автомобилей Chery в Калуге не предусмотрено, так как их уже выпускают на нескольких других предприятиях в стране. Тем не менее, не исключено, что в Калуге будут собираться модели суббрендов Chery или других китайских марок, что станет новым предложением для отечественного потребителя.

Ранее также появлялись сообщения о том, что китайская корпорация GAC рассматривает возможность организации производства в России. Китайский автопром уже успел завоевать доверие российских автовладельцев, предлагая современные, технологичные и доступные автомобили. Введение сборки китайских автомобилей на калужском заводе может стать еще одним шагом на пути к укреплению позиций китайских автопроизводителей в России, а также к созданию новых рабочих мест и улучшению экономического климата в регионе.