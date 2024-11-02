Французское космическое агентство CNES анонсировало разработку системы медицинской визуализации для поддержки работы космической станции и будущих пилотируемых миссий на Луну и Марс. Этот проект, названный Multimodal Imaging for Space Exploration, стал последней инициативой в рамках программы Spaceship FR, запущенной в 2018 году для развития ключевых технологий будущих пилотируемых миссий.

Французское космическое агентство CNES (Centre National d'Études Spatiales) недавно объявило о разработке новой системы медицинской визуализации, которая станет важным инструментом для будущих космических миссий. Этот амбициозный проект, получивший название Multimodal Imaging for Space Exploration, направлен на создание современных технологий, способных поддерживать здоровье астронавтов в условиях космоса. Инициатива является частью программы Spaceship FR, запущенной в 2018 году с целью разработки передовых технологий для долгосрочных космических экспедиций.

Один из ведущих проектов в рамках Spaceship FR — это разработка инновационного внутрикорабельного скафандра, предназначенного для поддержания жизнедеятельности астронавтов в космосе. Создание этого скафандра проходит в тесном сотрудничестве CNES с такими организациями, как Spartan Space, Институт космической медицины и физиологии, а также с компанией Decathlon. Планируется, что ранний прототип скафандра будет протестирован на борту Международной космической станции к 2027 году. Технология станет важным компонентом для обеспечения безопасности и комфорта космонавтов, находящихся в ограниченных условиях космических кораблей и станций.

Главной задачей проекта Multimodal Imaging for Space Exploration является разработка модульной медицинской системы для диагностики и возможного лечения астронавтов в долгосрочных космических миссиях. Основным элементом этого проекта станет Medipod — мультимодальная система визуализации, адаптированная для специфических условий космоса. Это оборудование позволит проводить точную диагностику и, в случае необходимости, осуществлять медицинские вмешательства, что значительно повысит уровень автономности и безопасности будущих космических миссий.

Исследование, которое CNES планирует провести с 2024 по 2026 год, нацелено на достижение четырех основных целей:

Анализ текущих возможностей медицинской визуализации для определения специфических потребностей долгосрочных миссий. Разработка адаптационных решений для работы медицинских систем в условиях радиации, микрогравитации и ограниченного пространства. Создание архитектуры мультимодальной системы визуализации, оптимизированной для использования в космических миссиях. Разработка дорожной карты для реализации системы мультимодальной визуализации на практике.

Как отметил Жан-Мишель Кайя, руководитель отдела космической медицины CNES, система медицинской визуализации играет ключевую роль в обеспечении здоровья и безопасности астронавтов на протяжении длительных миссий. Он подчеркнул: «Эта система позволит проводить точную диагностику и, при необходимости, вмешательства в условиях космоса, что повысит автономность и эффективность будущих космических экспедиций».

Медицинская система, разрабатываемая CNES, будет включать несколько видов диагностического оборудования, адаптированного для работы в условиях космоса. Среди технологий, которые войдут в состав системы, планируется использование:

Ультразвуковой диагностики.

Компьютерной томографии (КТ).

Магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Каждая из этих технологий будет модифицирована для работы в экстремальных условиях.