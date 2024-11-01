NASA представило впечатляющую анимацию, отображающую путь марсохода Perseverance по Марсу с момента его прибытия в феврале 2021 года.

С момента прибытия на Марс в феврале 2021 года марсоход Perseverance проделал значительный путь, пройдя более 30 километров по поверхности Красной планеты. Эта миссия NASA имеет ключевое значение в исследовании Марса, так как Perseverance собирает ценные образцы марсианских пород и почвы, которые в будущем будут доставлены на Землю для более детального анализа. Одной из главных целей исследования является ответ на вопрос: существовала ли жизнь на Марсе в прошлом?

Большую часть времени марсоход исследует кратер Езеро — уникальное место, которое когда-то было водоёмом. Ученые предполагают, что именно здесь можно найти признаки древней жизни. Кратер, заполненный осадочными породами, представляет огромный интерес для научного сообщества, так как его геология потенциально содержит свидетельства существования биологических процессов в прошлом.

Недавние этапы миссии оказались особенно трудными для Perseverance. Подъём по склону кратера с рыхлой, покрытой пылью и песком поверхностью, стал серьёзным вызовом. Тонкая, хрупкая корка марсианской почвы увеличивает пробуксовку колёс, что снижает скорость и приводит к значительным трудностям в движении. В отдельных случаях марсоходу удавалось преодолевать лишь 20% от запланированного расстояния, что замедляло продвижение к новым зонам исследований.

«Мы сталкивались с более крутыми и скользкими склонами, но впервые нам приходится преодолевать такую комбинацию условий и в таком масштабе», — говорит инженер миссии Кэмден Миллер из Лаборатории реактивного движения NASA. «На каждые два шага вперёд мы делаем как минимум один шаг назад».

Чтобы минимизировать пробуксовку, команда NASA использовала реплику марсохода на Земле для тестирования различных манёвров и изучения возможных альтернативных маршрутов. В результате этих экспериментов было принято решение изменить курс движения Perseverance. Новый маршрут позволяет марсоходу двигаться более уверенно и устойчиво, избегая наиболее сложных участков.

«Таков наш текущий план, но мы готовы корректировать его по мере продвижения. Это первая миссия, в рамках которой марсоходу предстоит так быстро подняться на большую высоту. Научная команда стремится достичь вершины кратера, чтобы исследовать потенциально важные образцы пород», — добавил Миллер.

На вершине кратера находятся древнейшие породы Марса, образованные под воздействием различных природных процессов. Эти породы могут содержать информацию о прошлом планеты, включая свидетельства о возможной обитаемости. Анализ этих образцов позволит ученым узнать больше о геологической истории Марса и, возможно, даст ответ на вопрос о существовании жизни на Красной планете.