Год назад, во время прямой трансляции запуска ракеты Atlas V с тремя спутниками для Космических сил США и Национального управления разведки, зрители увидели, как обтекатель полезной нагрузки отваливается от ракеты, обнажая спутники, что вызвало вопросы о потенциальной угрозе для чувствительных компонентов полезной нагрузки.

Основной задачей миссии было вывести на геосинхронную орбиту три спутника программы Silent Barker, предназначенных для мониторинга потенциальных угроз военным и разведывательным спутникам. Эти спутники позволяют NRO наблюдать за активностью на орбите, отслеживая движения других космических объектов. Несмотря на традиционную секретность своих миссий, NRO сделало заявление, акцентировав внимание на возможности контроля над ситуацией на орбите.

Отделившийся обтекатель потенциально представляет опасность для находящихся поблизости спутников. Однако, несмотря на это, представители Космических сил и NRO официально не признали каких-либо повреждений. United Launch Alliance (ULA), компания, занимающаяся запуском, объявила о завершении миссии Silent Barker и других запусков Atlas V как успешных, хотя ULA также зафиксировала наличие обломков на другой секретной миссии Atlas V. В настоящее время компания продолжает анализировать данные, связанные с этим инцидентом.

Полковник Джеймс Хорн, отвечающий за выполнение запуска от Командования космических систем, отказался детально обсуждать проблему с обтекателем полезной нагрузки, переадресовав вопросы в ULA. Представители компании подтвердили, что они проводят дополнительный анализ данных, и приняли меры по улучшению процесса контроля перед последующими миссиями. Были введены корректирующие действия и добавлены дополнительные проверки оборудования, что должно снизить риск подобных ситуаций в будущем.

Новейшая ракета ULA, Vulcan, разработана для замены Atlas V и уже успешно прошла два испытательных полета. Хотя ракета использует обтекатель того же поставщика и схожие производственные процессы, во время одного из тестовых запусков произошел инцидент с отвалившимся соплом твердотопливного ускорителя. Этот случай породил сомнения о готовности Vulcan к выполнению миссий национальной безопасности.

Полковник Хорн подчеркнул, что в случае успешного разрешения технических проблем, Космические силы готовы рассмотреть вопрос сертификации Vulcan для миссий национальной безопасности. Это подтверждает высокую степень доверия к процессу разработки и внедрения инноваций для безопасности.