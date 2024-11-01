SpaceX продолжает стремительно продвигаться к созданию полностью многоразовой ракеты Starship, способной доставлять людей и грузы на Луну и Марс.

Пятый запуск Starship оказался успешным не только благодаря старту, но и историческому первому захвату сверхтяжелого ускорителя. Это событие стало важным шагом на пути к превращению Starship в коммерческую пусковую платформу и систему посадки для программы NASA Artemis, предназначенной для возвращения человека на Луну. Подобные достижения укрепляют позиции SpaceX как ключевого игрока в освоении космоса, способного обеспечить доставку как грузов, так и экипажа в условиях низкой гравитации.

Несмотря на предыдущие разногласия с Федеральным авиационным управлением США (FAA), SpaceX получила разрешение на шестой запуск. FAA одобрило некоторые незначительные изменения в конструкции и параметрах полета, однако для более серьезных изменений потребуется дополнительная проверка. Поскольку траектория полета остается неизменной, это дает SpaceX гибкость для проведения испытаний в условиях, близких к реальным.

Компания активно готовится к шестому запуску, и многие компоненты ракеты уже проходят финальные испытания. На прошлой неделе ускоритель Super Heavy для шестого полета был успешно проверен на орбитальной стартовой площадке. Верхняя ступень Starship уже доставлена на испытательный полигон Massey's вдоль реки Рио-Гранде. Такая активная подготовка к полетам свидетельствует о высоком уровне готовности компании к выполнению амбициозных задач.

Несмотря на успех пятого полета, SpaceX столкнулась с некоторыми техническими трудностями, которые необходимо устранить перед следующими запусками. Во время пятого полета были зафиксированы случаи, когда параметры работы ракеты почти привели к отмене посадки в последний момент. Кроме того, с некоторых частей ускорителя были сорваны металлические листы, что привело к обнажению уязвимых элементов. Специалисты SpaceX активно работают над устранением этих недостатков, чтобы обеспечить надежность системы в будущем.

По словам сотрудника SpaceX, который общался с Илоном Маском, команда сосредоточена на достижении баланса между скоростью разработки и снижением рисков. Теперь, когда одобрение от FAA получено, SpaceX может сосредоточиться на выполнении своих задач и обеспечить проведение шестого полета в ближайшее время. Маск подчеркивает, что скорость работы его команды не должна идти в ущерб безопасности, так как от успеха этих миссий зависят будущие возможности освоения космоса.

Ожидается, что шестой полет будет максимально приближен к пятому с некоторыми техническими улучшениями. В рамках текущей программы летных испытаний, шестой запуск может состояться уже в декабре этого года или даже раньше. Специалисты SpaceX стремятся обеспечить более стабильный и надежный запуск, и, как отметил один из сотрудников компании, «это же SpaceX, в конце концов», что говорит о неуклонной приверженности компании своим высоким стандартам и скорости инноваций.