В последние годы российская лифтовая промышленность показывает значительные успехи, достигнув уровня локализации оборудования около 90%. Согласно данным пресс-службы Минпромторга РФ, большая часть лифтов, устанавливаемых в рамках программ капитального ремонта многоквартирных домов, производится российскими предприятиями. Эта тенденция свидетельствует о растущей независимости страны от импорта и поддержке отечественных производителей.

С уходом иностранных компаний с российского рынка у отечественных производителей появилась возможность расширить производство, в частности, скоростных лифтов и сложных электронных компонентов. Существующие меры государственной поддержки способствуют развитию промышленности, помогая удовлетворить спрос на современное лифтовое оборудование.

Как отмечают в министерстве, на протяжении последних лет на реализацию научных и конструкторских проектов по разработке высокоскоростных лифтов и их комплектующих было выделено более 500 миллионов рублей. В числе разработок - безредукторные лебедки для лифтов, работающих со скоростью свыше 2 м/с, системы управления и частотные преобразователи для скоростных лифтов, а также основные приводы и блоки управления. Эти инициативы направлены на обеспечение безопасности, повышение надежности и эффективности работы лифтов в жилых домах и других объектах.

Совместными усилиями Минпромторг и Минстрой подготовили для правительства РФ план мероприятий по дальнейшему развитию лифтовой отрасли. Этот план предусматривает стимулирование региональных программ капитального ремонта, финансовую поддержку российских производителей и повышение спроса на продукцию, произведенную на отечественных предприятиях. Особое внимание уделяется вопросам безопасности на всех этапах производства, поставок, монтажа и эксплуатации лифтов.

На данный момент на российских производственных мощностях выпускаются различные ключевые узлы лифтового оборудования: системы управления, лебедки (в том числе безредукторные), кабельные изделия, буферы, замки дверей шахты, ловители, ограничители скорости, приводы дверей и кабины. В Минпромторге подчеркивают, что российские предприятия обладают всеми необходимыми компетенциями и потенциалом для производства полного спектра оборудования, соответствующего запросам рынка и стандартам безопасности.