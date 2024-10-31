Словакия в августе впервые стала главным покупателем российских товаров среди всех стран Евросоюза, однако крупнейшим торговым партнером остается Германия, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.

В конце лета Словакия увеличила объем закупок товаров из России в 2,1 раза, достигнув суммы 320,9 миллиона евро. Это позволило стране впервые выйти на первое место среди импортеров российской продукции в Евросоюзе. Такой значительный рост закупок объясняется высоким спросом на энергоносители и сырье, поставляемые из России.

Словакия опередила Италию, которая в августе закупила российской продукции на 319,2 миллиона евро. Замыкает тройку лидеров Венгрия с объемом импорта 300,3 миллиона евро. Помимо этих стран, активными импортерами российской продукции остаются Австрия, Нидерланды и Испания, каждая из которых приобрела товаров более чем на 200 миллионов евро.

Помимо значительного роста закупок со стороны Словакии, примечательными темпами отличается Дания, увеличившая импорт российской продукции в 2,3 раза, достигнув 27,7 миллиона евро. Португалия также показала заметный рост, удвоив импорт товаров из России до 14,1 миллиона евро.

Несмотря на изменения в объемах торговли, Германия остается крупнейшим торговым партнером России среди стран Евросоюза. Общий объем торговли с Германией в августе составил 696,3 миллиона евро, хотя по сравнению с предыдущим месяцем он сократился на 17%. За Германией следуют Италия (снижение на 26%, до 611 миллионов евро), Нидерланды (снижение на 10%, до 412 миллионов евро), Венгрия (снижение на 29%, до 370 миллионов евро) и Франция (снижение на 21%, до 362 миллионов евро).

В августе 2023 года Словакия поднялась на шестое место среди основных торговых партнеров России в ЕС, с общим оборотом в 337 миллионов евро. Для сравнения, еще в июле она занимала лишь 13-ю позицию.