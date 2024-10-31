Космический телескоп «Хаббл» предоставил захватывающее изображение галактики IC 3225, которая поражает своими уникальными особенностями и напоминает по форме комету с длинным хвостом. Эта спиральная галактика находится на расстоянии около 100 миллионов световых лет от Земли и является частью огромного скопления галактик, известного как Скопление Девы.

IC 3225 – один из более чем 1300 объектов, входящих в состав Скопления Девы. На новом изображении, полученном с помощью «Хаббла», видны и другие галактики из этого скопления, что позволяет ученым лучше понять динамические процессы, происходящие в этом регионе космоса. По мере движения IC 3225 в космическом пространстве она сталкивается с газом и пылью, окружающими её в этом скоплении, что создает сильное давление, влияющее на её структуру и звездную активность.

Когда галактика движется сквозь плотную среду, давление заставляет её терять газ, что кардинально меняет её внешний вид. В IC 3225 эта особенность заметна на примере яркого и плотного рукава, видимого в левом нижнем углу изображения. Этот рукав наполнен молодыми, горячими голубыми звездами, которые возникли благодаря активному звездообразованию, усиленному под воздействием давления.

На противоположной стороне галактики, в правом верхнем углу, заметен удлинённый хвост, представляющий собой менее насыщенную звездами область. Этот участок IC 3225 выглядит более разреженным из-за вытеснения звездообразующего газа и пыли, что привело к снижению плотности звездного населения.

Хотя галактика IC 3225 сейчас находится на определенном расстоянии от ядра Скопления Девы, астрономы полагают, что в прошлом она испытывала сильное воздействие внешнего давления. В условиях плотного галактического окружения IC 3225 могла сблизиться с другой галактикой, что также повлияло на её форму и текущее положение.