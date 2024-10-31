Китайский производитель грузовых автомобилей Sinotruk запускает работу своего российского представительства для поддержки брендов Sitrak и Howo. Представительство будет заниматься в частности развитием дилерской сети и обеспечением запасными частями напрямую от производителя.

Первая продукция Sinotruk появилась в России еще в 2007 году. Тогда грузовые автомобили китайской компании поступали через дистрибьюторов, но со временем спрос на технику вырос. Активный рост продаж в период с 2022 по 2024 годы стал основным стимулом для открытия российского представительства, что позволит бренду укрепить свои позиции и улучшить взаимодействие с клиентами.

Новое представительство Sinotruk включает несколько ключевых отделов, которые будут обеспечивать всестороннюю поддержку клиентов:

Отдел послепродажного обслуживания: обеспечение высокого уровня сервиса и технической поддержки для клиентов.

Гарантийный отдел: оперативное решение вопросов по гарантийному обслуживанию и ремонту.

Отдел запчастей: поставка оригинальных деталей напрямую от производителя.

Развитие дилерской сети: расширение сети дилеров и партнеров по всей России.

Финансовый отдел: предоставление гибких условий финансирования и оплаты.

Отдел логистики: оптимизация процессов поставок и сокращение сроков доставки.

Маркетинговый отдел: работа над повышением узнаваемости брендов Sitrak и Howo, проведение рекламных кампаний и мероприятий.

К концу года в Московской области будет открыт централизованный склад запасных частей, что позволит улучшить логистику и сократить сроки поставок. Наличие склада также обеспечит наличие всех необходимых деталей для оперативного обслуживания и ремонта грузовой техники.