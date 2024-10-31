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ЕС поднимает пошлины на китайские электромобили до 45%
Европейский союз принял стратегическое решение повысить пошлины на электромобили, произведенные в Китае, до 45,3%. Это стало результатом громкого расследования, проведенного Еврокомиссией, которое вызвало неоднозначную реакцию среди европейских стран и серьезный ответ со стороны Пекина.

По итогам расследования о борьбе с субсидиями было решено установить дополнительные пошлины, которые варьируются от 7,8% для автомобилей Tesla до 35,3% для китайского производителя SAIC. Эти пошлины добавляются к стандартной 10%-й ставке на импорт автомобилей в ЕС и вступили в силу с 30 октября.

Европейская комиссия, ответственная за торговую политику ЕС, обосновала эти меры необходимостью противодействия, как они считают, несправедливым китайским субсидиям. Эти субсидии включают льготные кредиты и гранты, а также предоставление ресурсов, таких как земля и аккумуляторы, по заниженным ценам.

По словам представителей ЕС, ежегодный резервный потенциал Китая по производству электромобилей составляет 3 миллиона единиц, что вдвое превышает рынок ЕС. Учитывая, что на электромобили в США и Канаде уже установлены пошлины в размере 100%, европейский рынок становится наиболее перспективным для китайского экспорта.

Министерство торговли Китая выразило недовольство решением ЕС, подчеркнув, что Китай не принимает введенные пошлины. В официальном заявлении, опубликованном 30 октября, ведомство отметило, что готово к продолжению переговоров с ЕС для поиска компромисса, который бы устроил обе стороны. Китай надеется на скорое разрешение конфликта, чтобы избежать дальнейшей эскалации торгового противостояния.

Китайская торговая палата при ЕС выразила глубокое разочарование протекционистскими действиями Евросоюза и заявила о беспокойстве из-за отсутствия прогресса в переговорах. Представители палаты отмечают, что такие меры ставят под угрозу дальнейшее сотрудничество и могут привести к долгосрочным экономическим потерям с обеих сторон.

Министерство торговли Китая сообщило, что изучает варианты ответных мер, включая повышение пошлин на импортные автомобили с большими двигателями. Эти меры направлены на защиту интересов китайских компаний, а также на обеспечение справедливых условий на международном рынке для китайских производителей.

Ряд крупных европейских автопроизводителей, включая Mercedes-Benz и BMW, высказались против введения компенсационных пошлин. В начале октября представители Mercedes-Benz предостерегли ЕС от столь жестких мер, отметив возможные негативные последствия для всей автомобильной отрасли Европы. Глава BMW подчеркнул, что в этом конфликте пострадают все участники, призвав к более сбалансированному подходу.

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме также высказался о необходимости пересмотра плана ЕС по введению высоких пошлин на китайские электромобили. По его мнению, ужесточение мер может оттолкнуть инвесторов и замедлить развитие индустрии, в то время как инвестиции в производство на территории Европы будут способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономики региона.

#авто #автоваз #lada
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