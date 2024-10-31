На официальном сайте Microsoft был опубликован пост заместителя генерального юрисконсульта Римы Алайли, где она раскрыла якобы скрытую кампанию Google по дискредитации Microsoft. В своём сообщении Алайли описывает действия Google, направленные на подрыв репутации Microsoft в глазах регулирующих органов и политиков, а также дезинформацию общественности. По словам Алайли, Google маскирует свою причастность к данным манипуляциям и действует через наёмных облачных провайдеров, что создаёт иллюзию самостоятельного мнения со стороны мелких игроков индустрии.

Microsoft утверждает, что Google начала масштабную кампанию по созданию "кукловодов" из облачных провайдеров в Европе, которые выступают как "лицо" новой организации. При этом Google остаётся в тени, избегая прямой привязки к проекту. Предполагается, что Google представит себя не лидером, а "сторонним участником" кампании, скрывая своё влияние и финансовую поддержку. Пока остаётся неизвестным, что именно Google предложила мелким компаниям за участие — это могут быть как денежные компенсации, так и скидки на услуги.

По словам Microsoft, кампания против них стала очередной попыткой Google дискредитировать компанию после неудачи в использовании другой группы — CISPE. Летом Google предложила членам CISPE комбинацию денежных компенсаций и кредитов на сумму около 500 миллионов долларов, чтобы те отклонили урегулирование и продолжили юридический процесс против Microsoft. Однако участники CISPE отказались от предложений Google и приняли резолюцию в поддержку Microsoft.

Согласно утверждениям Microsoft, Google активно использует не только кукловодные лоббистские организации, но и продвигает свои интересы неискренними методами. Для этого Google привлекает оплачиваемых комментаторов, которые публично высказываются против Microsoft. Алайли считает, что Google столкнулась с угрозой своей монополии и поэтому предпринимает попытки разрушить позиции конкурентов.

За последние 20 лет компания Google редко сталкивалась с таким интенсивным давлением со стороны регулирующих органов. Сегодня, по словам Microsoft, против Google открыто более 24 антимонопольных расследований на ключевых цифровых рынках по всему миру. Однако, вместо того чтобы сосредоточиться на решении этих юридических вопросов, Google направляет свои усилия на подрыв Microsoft.

Согласно заявлениям Microsoft, Google ставит перед собой две основные цели. Во-первых, отвлечь внимание регуляторов от собственных антимонопольных вопросов, дискредитируя Microsoft. Во-вторых, манипулировать регулированием в пользу своего облачного сервиса Google Cloud Platform, вместо честной конкуренции.