ПО «Электронный портфель пилота» разработала компания «АФЛТ-Системс», оно используется при подготовке к рейсу и в процессе полёта.

Приложение «Электронный портфель пилота» представляет собой инновационное решение, которое включает в себя полётную документацию, навигационные карты, руководства по эксплуатации, а также перечень минимального исправного оборудования (MEL) и инструкции для экипажа в нештатных ситуациях. Главной особенностью системы является её уникальная структура «всё в одном», которая интегрирует электронное задание на полёт, схемы, и отчёт о выполнении рейса, что значительно упрощает работу пилотов и повышает удобство использования.

Согласно «Аэрофлоту», отечественный продукт превосходит зарубежные аналоги как по качеству, так и по функционалу. В планах компании вывести систему в промышленную эксплуатацию уже к началу 2025 года, обеспечивая тем самым дальнейшее развитие и совершенствование своей авиационной инфраструктуры.

Одним из важнейших этапов внедрения нового программного обеспечения станет использование отечественных планшетов с операционной системой «Аврора». На сегодняшний день «Аэрофлот» уже закупил более 7 400 планшетов, сертифицированных для использования на борту, что является значительным вкладом в импортозамещение в авиационной отрасли.

Планшеты с системой «Аврора» позволят пилотам и бортпроводникам получать доступ к важной информации в режиме реального времени. Для экипажей также разработано специальное ПО CrewTab, которое будет внедрено для работы с пассажирами на всех рейсах компании уже с ноября текущего года.

Процесс импортозамещения в авиации набирает обороты, и внедрение таких решений, как «Электронный портфель пилота» и планшеты на базе «Авроры», является стратегически важным шагом для отечественной авиации. В будущем «Аэрофлот» планирует развёртывание этих решений на все подразделения Группы компании.

Кроме того, разработчик ПО уже получил запросы от других российских авиакомпаний, заинтересованных в переходе на отечественные решения и сокращении зависимости от зарубежных поставщиков. Это может стать новым этапом развития российской авиации и способствовать укреплению национальной безопасности и технологической независимости.