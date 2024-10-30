Европейское космическое агентство представило амбициозный план по исследованию космоса под названием Explore 2040, который направлен на укрепление позиций Европы в космической деятельности.

Европейское космическое агентство (ESA) представило свой перспективный проект по освоению космоса под названием "Explore 2040". Основной целью этого плана является укрепление лидерства Европы в области космической деятельности и разработка инновационных подходов для исследования дальнего космоса. Презентация прошла на Международном конгрессе астронавтики (IAC) 2024 года в Милане, где генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер (Josef Aschbacher) представил этот значимый проект.

Проект "Explore 2040" направлен на определение будущего ESA и разработку стратегии, которая позволит Европе оставаться в числе лидеров космической индустрии. Ключевыми аспектами плана являются исследования, осуществляемые как человеком, так и роботизированными системами. Даниэль Нойеншвандер (Daniel Neuenschwander), руководитель направления, ответственный за миссии с участием человека и роботов, акцентировал внимание на необходимости ускорения темпов развития и улучшения инфраструктуры для достижения поставленных целей.

План также включает несколько стратегических направлений, таких как присутствие на низкой околоземной орбите (НОО), отправка европейских астронавтов на Луну и в перспективе на Марс. ESA стремится развивать транспортные системы и необходимые сооружения, что позволит эффективно осваивать космос и создавать новые возможности для долгосрочных миссий.

Среди ключевых проектов, которые ESA планирует реализовать в рамках Explore 2040, выделяется программа LightShip. Этот проект направлен на создание надежной сети связи и навигации вокруг Марса. Система должна обеспечить поддержание связи между космическими аппаратами и повысить безопасность проведения межпланетных миссий.

Одним из значимых элементов плана "Explore 2040" является программа Moonlight, которая предполагает обеспечение навигационных и коммуникационных услуг на орбите Луны. Это позволит европейским астронавтам и роботам выполнять поставленные задачи с большей точностью, а также снизить риски при посадке и передвижении по лунной поверхности.

ESA также участвует в крупном проекте совместно с NASA — Mars Sample Return. В рамках этого сотрудничества планируется разработка и запуск орбитального аппарата, который обеспечит доставку образцов марсианского грунта на Землю для детального анализа. Помимо этого, агентство взяло на себя обязательство осуществить запуск марсохода Rosalind Franklin, чья задача — детальное исследование поверхности Марса и анализ потенциальных признаков жизни.