Она уже прошла промышленные испытания и передана заказчику для эксплуатации. Машина способна заменить импортные аналоги, она позволяет испытывать до четырёх канатов одновременно. Диаметр канатов может быть от 2 до 6 мм при максимальной нагрузке на стенд до 500 кг. При этом скорость ведущего барабана составляет 120 колебаний в минуту.

Центр инжиниринга «РТ-Техприемки», входящий в госкорпорацию «Ростех», успешно разработал и изготовил высокотехнологичную пробежную машину промышленного назначения. Данное оборудование предназначено для испытания авиационных грузоподъёмных канатов на выносливость и позволяет отечественным производителям отказаться от импортных аналогов, предлагая инновационное и качественное решение.

Испытательная машина, разработанная инженерами «РТ-Техприемки», уже прошла промышленное тестирование и введена в эксплуатацию у заказчика. Оборудование позволяет одновременно проверять до четырёх авиационных канатов, каждый из которых может иметь диаметр от 2 до 6 мм. При этом устройство выдерживает нагрузку до 500 кг на испытательном стенде, а скорость ведущего барабана достигает 120 колебаний в минуту. Эти показатели делают оборудование подходящим для самых требовательных испытаний, обеспечивая высокий уровень надёжности и точности.

Машина оснащена системой автоматической фиксации повторных перегибов канатов, что позволяет точно определять их ресурс до полного или частичного разрушения. В каждой зоне испытания происходит визуальная фиксация числа перегибов, что облегчает мониторинг состояния канатов. Кроме того, двигатель устройства автоматически отключается при обрыве одного из канатов, что минимизирует риск повреждений и гарантирует безопасность тестируемого оборудования.

Авиационные стальные тросы широко используются в системах управления, таких как двигатели и элероны самолётов. Испытания канатов на прочность и выносливость являются неотъемлемой частью технологического процесса в авиационной отрасли, так как только тщательное тестирование может подтвердить надёжность используемых компонентов. Испытания на агрегатный разрыв стали обязательной процедурой для подтверждения качества и гарантии безопасности.

При разработке и производстве испытательного стенда были задействованы исключительно российские материалы и комплектующие, что способствует развитию отечественной промышленности и снижению зависимости от иностранных поставщиков. Испытательная установка представляет собой металлическую конструкцию, включающую механическую часть и шкаф управления, который оснащён программным обеспечением российского производства. Это ПО специально разработано для работы с данным типом оборудования и обеспечивает полный контроль над процессом испытаний.

Механическая часть конструкции состоит из рамы, на которой размещены барабан, электропривод с редуктором, а также четыре грузовых блока для распределения нагрузки. Интегрированный компьютер фиксирует весь процесс тестирования, автоматически обрабатывает результаты и подтверждает надёжность каждого этапа испытаний.