Тёмная энергия, которая является одной из крупнейших загадок современной космологии, была обнаружена в центре чёрных дыр, где гравитация так же сильна, как и в ранние эпохи Вселенной.

Исследование, опубликованное в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, основывается на данных, собранных с помощью спектроскопического инструмента тёмной энергии (DESI). Этот инструмент служит для анализа скорости расширения Вселенной и изучения численности чёрных дыр, образующихся в процессе гибели массивных звёзд. DESI состоит из 5000 «глаз», установленных на телескопе Mayall в Национальной обсерватории Китт-Пик, и обеспечивает уникальную возможность для получения информации о космических процессах.

По словам ведущего автора исследования Кевина Крокера, сотрудника Университета Аризоны, если чёрные дыры действительно содержат тёмную энергию, они могут взаимодействовать с расширяющейся Вселенной и способствовать её ускорению. Хотя механизм этого процесса пока остаётся неизвестным, исследователи уверены, что наблюдаемые ими данные говорят в пользу этой гипотезы. Таким образом, чёрные дыры могут быть не только следствием коллапса звёзд, но и активными участниками в эволюции и ускорении расширения Вселенной.

В результате анализа данных, собранных за первый год из запланированных пяти лет исследований, учёные обнаружили, что плотность тёмной энергии увеличивается со временем. Этот рост согласуется с ростом массы и количества чёрных дыр, что подкрепляет теорию о том, что чёрные дыры могут быть источником тёмной энергии. Исследователи также сравнили эти данные с количеством чёрных дыр, образовавшихся за всю историю Вселенной, и обнаружили, что увеличение количества тёмной энергии во Вселенной и образование чёрных дыр коррелируют.

Профессор физики Гавайского университета и соавтор исследования Дункан Фарра отметил, что корреляция между количеством образующихся чёрных дыр и увеличением тёмной энергии даёт дополнительный аргумент в пользу гипотезы о том, что чёрные дыры могут быть источником тёмной энергии. Таким образом, процесс образования чёрных дыр из массивных звёзд и увеличение тёмной энергии тесно связаны, что открывает новые перспективы для дальнейшего изучения.

Исследование дополняет существующие данные о возможной космологической связи в чёрных дырах. Предыдущие исследования, проведённые в 2023 году, уже указывали на подобную связь в сверхмассивных чёрных дырах, расположенных в центрах галактик. Однако новое исследование фокусируется на чёрных дырах, образовавшихся в ранние периоды звездообразования, что позволяет более детально изучить процессы, происходящие в молодом космосе.

Отличительной чертой нового исследования является изучение молодых чёрных дыр, которые образовались в период активного звездообразования. Большинство ранее исследованных чёрных дыр были значительно старше. Этот аспект позволяет учёным провести более глубокий анализ связи между возрастом чёрных дыр и их взаимодействием с тёмной энергией.