Команда Сбера объявила о запуске обновлённой веб-версии «СберБанка Онлайн» с новым дизайном и навигацией по разделам. Как сообщили в пресс-службе, теперь в веб-версии всё устроено так же, как в мобильном приложении.

Команда Сбера представила обновленную веб-версию онлайн-банка с улучшенным интерфейсом и новой системой навигации. Обновления направлены на упрощение доступа к основным функциям и поддержку интуитивного использования, что теперь делает веб-версию практически идентичной мобильному приложению.

Обновленная веб-версия «СберБанк Онлайн» получила новый облик, благодаря которому доступ к основным разделам стал проще и понятнее. Теперь пользователи видят более удобное расположение элементов, аналогичное тому, что уже привычно по мобильному приложению.

На главной странице теперь размещены только самые востребованные финансовые сервисы, которыми пользователи чаще всего пользуются в повседневной жизни. Это позволяет быстро найти нужные опции, не теряясь в лишних разделах. Теперь личные финансы под рукой: от состояния счётов до последних операций.

В Сбере обновили и ключевые разделы, такие как «Профиль», «История» и «Платежи». Раздел «История» теперь предоставляет детализированные данные о расходах, что избавляет от необходимости раскрывать каждую операцию отдельно. Раздел «Платежи» также упростился и стал удобнее для быстрого поиска и совершения операций.

В новом разделе «Накопления» теперь доступна вся информация о финансах пользователя: вклады, накопительные счета, пенсионные продукты, а также данные об иностранных валютах и драгоценных металлах. Такое объединение позволяет легко отслеживать все виды накоплений в одном месте.