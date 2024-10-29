Оказалось, что TSMC производит чипы под названием Ascend 910B для китайской компании Sophgo.

На фоне введённых Соединёнными Штатами санкций против Huawei появилась новая информация, которая может указывать на неофициальное сотрудничество тайваньской компании TSMC с китайским технологическим гигантом. Прямых доказательств этому пока не существует, но некий инцидент вызвал подозрения у аналитиков и экспертов.

Согласно последним данным, TSMC занимается производством чипов Ascend 910B для китайской компании Sophgo. Название чипа вызывает особый интерес, поскольку Huawei ранее представила процессор Ascend 910 для задач, связанных с искусственным интеллектом. Исследовательская фирма TechInsights обнаружила значительное сходство между этими процессорами и опубликовала отчёт, где отмечается, что чип был произведён именно TSMC, а не другой китайской компанией SMIC, как предполагалось ранее.

Sophgo, в свою очередь, выпустила заявление, где подчёркивается, что компания полностью соблюдает все нормы законодательства и не имеет прямых деловых отношений с Huawei. Однако подобные формулировки часто оставляют пространство для интерпретаций и слухов. Подобное косвенное сотрудничество могло бы обеспечить Huawei доступ к передовым технологиям, несмотря на введённые санкции.