На фоне введённых Соединёнными Штатами санкций против Huawei появилась новая информация, которая может указывать на неофициальное сотрудничество тайваньской компании TSMC с китайским технологическим гигантом. Прямых доказательств этому пока не существует, но некий инцидент вызвал подозрения у аналитиков и экспертов.
Согласно последним данным, TSMC занимается производством чипов Ascend 910B для китайской компании Sophgo. Название чипа вызывает особый интерес, поскольку Huawei ранее представила процессор Ascend 910 для задач, связанных с искусственным интеллектом. Исследовательская фирма TechInsights обнаружила значительное сходство между этими процессорами и опубликовала отчёт, где отмечается, что чип был произведён именно TSMC, а не другой китайской компанией SMIC, как предполагалось ранее.
Sophgo, в свою очередь, выпустила заявление, где подчёркивается, что компания полностью соблюдает все нормы законодательства и не имеет прямых деловых отношений с Huawei. Однако подобные формулировки часто оставляют пространство для интерпретаций и слухов. Подобное косвенное сотрудничество могло бы обеспечить Huawei доступ к передовым технологиям, несмотря на введённые санкции.