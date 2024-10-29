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Россельхознадзор обсуждает возможность расширения экспорта российского вина в Бразилию
Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин провел переговоры с представителями Секретариата по защите растений и животных министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии в рамках визита иностранной делегации в Россию.

Россельхознадзор активно обсуждает возможность расширения экспорта российского вина и других товаров в Бразилию. В ходе переговоров, состоявшихся 25 октября в Москве, заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин встретился с представителями Секретариата по защите растений и животных при министерстве сельского хозяйства Бразилии. Визит бразильской делегации был нацелен на развитие двусторонних торговых отношений, и обсуждение включало вопросы поставок российского вина на рынок Бразилии.

Россельхознадзор выразил готовность и заинтересованность в увеличении видов продукции, которые экспортируются в Бразилию. Одним из приоритетов стало вино, которое может расширить ассортимент российской продукции на бразильском рынке. Стороны согласились работать в этом направлении и подготовить соответствующий протокол соглашения. Подобное расширение товарного ассортимента может усилить торговые связи и повысить узнаваемость российских продуктов за границей.

Также стороны достигли договоренности о необходимости интеграции информационных систем России и Бразилии. Такой шаг способствует упрощению взаимодействия, ускоряет обмен данными и делает торговые операции более прозрачными.

Бразилия зарекомендовала себя как надежный партнер для России, особенно в сфере экспорта зерновых культур. В 2024 году наблюдается значительный рост экспорта российской пшеницы в Бразилию. С начала года Россельхознадзор выдал фитосанитарные сертификаты на более 600 тысяч тонн пшеницы, что в два раза превышает показатели за аналогичный период 2022 года.

Помимо экспорта, Россия также активно импортирует бразильские соевые бобы. На сегодняшний день объем импорта достиг 857 тысяч тонн, что отражает значимость этого продукта для российского рынка. Соевые бобы используются как важный компонент в производстве кормов для сельскохозяйственных животных и имеют стратегическое значение для аграрной отрасли России.

Бразильская делегация высоко оценила стандарты качества и безопасности, существующие в России при производстве и экспорте зерновой продукции. Российские нормы и ответственный подход к производству продуктов были признаны надежными, что является важным показателем для международных партнеров. Этот визит, по мнению бразильской стороны, станет дополнительным стимулом для развития сотрудничества между Россией и Бразилией в сфере сельскохозяйственных поставок.

#россия #экономика #москва #бразилия #вино
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