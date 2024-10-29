Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила проект постановления правительства РФ, вводящий принцип целевой амортизации для контроля инвестиций в ЖКХ.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработала проект постановления правительства, вводящий принцип целевой амортизации для более тщательного контроля за распределением инвестиций в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ). Нововведение направлено на оптимизацию расходов и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, что позволит усилить развитие сектора и сократить износ сетей водо-, тепло- и водоотведения.

Проект постановления предполагает, что амортизационные отчисления в отрасли ЖКХ будут учитываться в необходимой валовой выручке предприятий только в случае их направления на модернизацию и реконструкцию объектов. Как заявлено в ФАС, это изменение позволит гарантировать, что средства на амортизацию идут исключительно на улучшение инфраструктуры, а не расходуются на цели, не связанные с восстановлением и обновлением объектов.

Цель нового механизма целевой амортизации – направить амортизационные расходы в ЖКХ на приоритетные задачи, такие как снижение физического износа и улучшение состояния инфраструктуры. Сегодня многие объекты коммунального хозяйства требуют значительных инвестиций для модернизации и ремонта. Благодаря нововведению, средства, выделяемые на амортизацию, будут использованы целенаправленно для обеспечения более надежного водо- и теплоснабжения.

Применение принципа целевой амортизации, как отмечает ФАС, позволит компаниям эффективнее планировать свои долгосрочные инвестиции. Возможность распределять средства на конкретные цели, такие как реконструкция или модернизация, снизит нагрузку на бюджеты и обеспечит прозрачность вложений. Это создаст условия для устойчивого развития ЖКХ и снизит риски эксплуатации устаревших объектов, увеличивая надежность предоставляемых услуг.