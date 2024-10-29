Владимир Путин заявил о сложностях и дисбалансах в российской экономике, несмотря на опережающие общемировые темпы роста. Проблемы связаны как с внешними ограничениями, так и с внутренними дефицитами.

Президент России Владимир Путин признал наличие сложностей и дисбалансов в российской экономике, несмотря на более быстрые темпы роста по сравнению с мировыми. Проблемы, по его словам, связаны как с внешними ограничениями, так и с внутренними дефицитами — такими как недостаток кадров и технологий. Путин отметил, что эти факторы влияют на динамику потребительских цен и обсудил меры по стабилизации экономики с членами правительства.

Недавнее совещание Путина с правительством прошло вскоре после того, как Центральный банк России поднял ключевую ставку до исторического максимума — 21%. Регулятор признал, что предыдущее повышение не смогло существенно повлиять на инфляцию, и потребовались более жесткие меры. По мнению аналитиков ЦБ, высокая ставка поможет снизить инфляцию, не влияя негативно на экономический рост.

По словам Путина, российская экономика в 2023 году демонстрирует рост выше среднемирового уровня. За период с января по август ВВП России увеличился на 4,2%, а к концу года прогнозируется рост на уровне 3,9%, в то время как мировой ВВП ожидается на уровне 3,2%. Это свидетельствует о высокой загрузке предприятий и рекордно низком уровне безработицы в 2,4%. Однако остаются проблемы, такие как дефицит рабочей силы, нехватка технологий, логистические трудности и внешние ограничения.

Путин отметил, что бюджет на 2025 год должен оказать сдерживающее влияние на инфляцию. В нем предусмотрено сокращение ненефтегазового дефицита и возврат к бюджетному правилу. Это должно стабилизировать спрос и снизить давление на цены. В 2023 году, однако, Госдума разрешила правительству увеличить расходы, что привело к росту дефицита и усилению инфляционного давления.

Путин подчеркнул, что в России необходимо ограничить рост потребительского кредитования, так как увеличение денежной массы способствует инфляции. Президент также отметил, что подобные меры нужны и в корпоративном секторе, где, несмотря на высокие процентные ставки, корпоративное кредитование продолжает расти.