Эксперты заявили, что в авто два двигателя: турбированный и электрический, рядом — огромные батареи. Из-за перегрева они выходят из строя, провоцируя замыкание или взрыв. Официальных комментариев Chery на данный момент пока не было.

Во время тест-драйва загорелся Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid, но водителю и пассажирам удалось оперативно покинуть салон и избежать серьезных последствий.

Эксперты в области автомобилестроения предполагают, что причиной инцидента могла стать конструкция гибридной системы. Данный кроссовер оснащен двумя типами двигателей: турбированным бензиновым и электрическим, а также рядом расположенными большими аккумуляторами. Специалисты считают, что перегрев этих компонентов может привести к их выходу из строя, что способно спровоцировать короткое замыкание или даже взрыв.

Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid официально представлен в России в комплектации Ultimate. Его гибридная силовая установка включает 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 147 л.с., который работает совместно с трехфазным синхронным электродвигателем.

На данный момент официальные представители Chery пока не сделали заявлений по поводу случившегося. Вопросы о причинах возгорания, мерах безопасности и перспективах устранения возможных проблем остаются открытыми. Важно отметить, что инциденты подобного рода могут отразиться на репутации бренда, особенно с учетом растущей конкуренции на рынке гибридных автомобилей в России.

На российском рынке стоимость Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid в комплектации Ultimate составляет 4 миллиона рублей, не учитывая возможных скидок и акций.