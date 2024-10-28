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Разгон М
Mercedes-Benz сокращает расходы в Китае из-за низкого спроса и конкуренции
Mercedes-Benz Group AG планирует усилить сокращение расходов в Китае после того, как жесткая конкуренция и слабый спрос в этой стране ударили по прибыли производителя автомобилей класса люкс.

Маржа Mercedes-Benz, отражающая прибыльность компании, снизилась до уровня 4,7% в третьем квартале. Это значение не только значительно ниже минимального целевого показателя в 8%, но и является самым низким уровнем с момента отделения легкового и грузового направлений компании в конце 2021 года. Низкие показатели маржи свидетельствуют о вызовах, стоящих перед Mercedes-Benz, и необходимости пересмотра текущих приоритетов и подходов на рынке Китая.

На фоне слабого спроса сократились продажи наиболее дорогих моделей Mercedes-Benz, что негативно сказалось на стратегии компании, направленной на укрепление позиций в сегменте роскоши. Этот подход, предполагающий достижение более высоких уровней прибыли за счет продаж премиальных автомобилей, оказался не столь эффективным в условиях падения спроса и усиления конкуренции на китайском рынке.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прибыль Mercedes-Benz упала на 64%, составив 1,207 миллиарда евро против 3,357 миллиарда евро годом ранее. Несмотря на незначительное сокращение общего числа проданных автомобилей на 1,4%, спрос на электромобили снизился почти на треть (-31%), что демонстрирует трудности компании в сегменте экологически чистых технологий. Особенное снижение популярности наблюдается в представительских моделях S-Class и Maybach, которые ранее пользовались устойчивым спросом в Китае.

#авто #mercedes
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