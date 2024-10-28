Международный сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO, который проходил на базе научно-технологического университета "Сириус", в мероприятии приняли участие представители более 50 стран СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

В Краснодарском крае успешно завершился Международный сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO, проходивший на базе научно-технологического университета "Сириус". Мероприятие собрало представителей более чем 50 стран, включая государства СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока, что было отмечено Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ).

Конгресс ASIAEXPO стал важной международной платформой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов в сфере сельского хозяйства, а также для налаживания контактов, способствующих укреплению позиций России на мировом продовольственном рынке. По словам генерального директора конгресса Игоря Милованова, российский бизнес активно расширяет свои позиции на азиатских рынках и осваивает специфику работы в странах Ближнего Востока и Африки.

"Мы видим, что российские компании уверенно развиваются на этих рынках, что открывает новые горизонты для сотрудничества и роста," – отметил Милованов.

На пленарном заседании, посвященном роли России в глобальной продовольственной безопасности, советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова подчеркнула, что Россия занимает лидирующие позиции по росту экспорта агропромышленной продукции. Она отметила, что Россия активно работает со странами по всему миру, уделяя особое внимание африканскому региону.

"Африка – это перспективный рынок, который открывает большие возможности для взаимовыгодного партнерства," – добавила Абрамова, подчеркивая важность дальнейшего укрепления сотрудничества в данном направлении.

В рамках одной из сессий, посвященных вопросам экспорта, руководитель представительства РЭЦ в Краснодаре Владислав Есин рассказал о мерах поддержки, оказываемых российским экспортерам. Он отметил значимость платформы "Мой экспорт", которая предоставляет доступ к необходимым ресурсам и услугам для успешного выхода на зарубежные рынки.

"Компании агропромышленного комплекса могут воспользоваться широкой линейкой государственной поддержки, включая подбор потенциальных партнеров на платформе 'Мой экспорт'," – пояснил Есин.

Важным направлением РЭЦ также стали международные фестивали-ярмарки "Сделано в России", которые способствуют продвижению российской продукции на зарубежных рынках. Такие мероприятия уже прошли в китайских провинциях Ляонин и Хэйлунцзян, успешно представив российские бренды.

Компании-участники конгресса отметили, что Китай становится для них стратегическим направлением для наращивания экспортной деятельности. Генеральный директор ООО "ПаритетАгро" Дмитрий Попов подчеркнул, что Китай – приоритетный рынок для компании, где они планируют значительное увеличение объема поставок муки. Российский экспортный центр оказывает весомую поддержку, организуя выставки и демонстрационные павильоны в Китае и Саудовской Аравии.

Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов, также отметил растущий спрос на российское мясо птицы в Китае, где на российскую продукцию приходится 14% поставок. Саудовская Аравия, в свою очередь, входит в тройку ключевых направлений для российского экспорта мяса птицы. Ежегодные объемы поставок составляют более 50 тысяч тонн, что подчеркивает высокий интерес к российской продукции на международном рынке.



Конгресс ASIAEXPO подчеркнул значимость России на глобальном продовольственном рынке и показал растущую заинтересованность международного сообщества в российской сельскохозяйственной продукции. Успешное проведение мероприятия в Краснодарском крае укрепило международные связи, продемонстрировало потенциал российского агропромышленного комплекса и обозначило дальнейшие направления для эффективного развития экспорта.