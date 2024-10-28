Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Разгон М
Россия укрепляет позиции на мировом продовольственном рынке - итоги ASIAEXPO в Краснодаре
Международный сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO, который проходил на базе научно-технологического университета "Сириус", в мероприятии приняли участие представители более 50 стран СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

В Краснодарском крае успешно завершился Международный сельскохозяйственный конгресс ASIAEXPO, проходивший на базе научно-технологического университета "Сириус". Мероприятие собрало представителей более чем 50 стран, включая государства СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока, что было отмечено Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ).

Конгресс ASIAEXPO стал важной международной платформой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов в сфере сельского хозяйства, а также для налаживания контактов, способствующих укреплению позиций России на мировом продовольственном рынке. По словам генерального директора конгресса Игоря Милованова, российский бизнес активно расширяет свои позиции на азиатских рынках и осваивает специфику работы в странах Ближнего Востока и Африки.

"Мы видим, что российские компании уверенно развиваются на этих рынках, что открывает новые горизонты для сотрудничества и роста," – отметил Милованов.

На пленарном заседании, посвященном роли России в глобальной продовольственной безопасности, советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова подчеркнула, что Россия занимает лидирующие позиции по росту экспорта агропромышленной продукции. Она отметила, что Россия активно работает со странами по всему миру, уделяя особое внимание африканскому региону.

"Африка – это перспективный рынок, который открывает большие возможности для взаимовыгодного партнерства," – добавила Абрамова, подчеркивая важность дальнейшего укрепления сотрудничества в данном направлении.

В рамках одной из сессий, посвященных вопросам экспорта, руководитель представительства РЭЦ в Краснодаре Владислав Есин рассказал о мерах поддержки, оказываемых российским экспортерам. Он отметил значимость платформы "Мой экспорт", которая предоставляет доступ к необходимым ресурсам и услугам для успешного выхода на зарубежные рынки.

"Компании агропромышленного комплекса могут воспользоваться широкой линейкой государственной поддержки, включая подбор потенциальных партнеров на платформе 'Мой экспорт'," – пояснил Есин.

Важным направлением РЭЦ также стали международные фестивали-ярмарки "Сделано в России", которые способствуют продвижению российской продукции на зарубежных рынках. Такие мероприятия уже прошли в китайских провинциях Ляонин и Хэйлунцзян, успешно представив российские бренды.

Компании-участники конгресса отметили, что Китай становится для них стратегическим направлением для наращивания экспортной деятельности. Генеральный директор ООО "ПаритетАгро" Дмитрий Попов подчеркнул, что Китай – приоритетный рынок для компании, где они планируют значительное увеличение объема поставок муки. Российский экспортный центр оказывает весомую поддержку, организуя выставки и демонстрационные павильоны в Китае и Саудовской Аравии.

Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов, также отметил растущий спрос на российское мясо птицы в Китае, где на российскую продукцию приходится 14% поставок. Саудовская Аравия, в свою очередь, входит в тройку ключевых направлений для российского экспорта мяса птицы. Ежегодные объемы поставок составляют более 50 тысяч тонн, что подчеркивает высокий интерес к российской продукции на международном рынке.

Конгресс ASIAEXPO подчеркнул значимость России на глобальном продовольственном рынке и показал растущую заинтересованность международного сообщества в российской сельскохозяйственной продукции. Успешное проведение мероприятия в Краснодарском крае укрепило международные связи, продемонстрировало потенциал российского агропромышленного комплекса и обозначило дальнейшие направления для эффективного развития экспорта.

#россия #экономика #российский экспортный центр (рэц)
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
29
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
3
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
4
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
4
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
Xiaomi 15 Pro смог запустить Genshin Impact на максимальных настройках со стабильными 59,62 FPS
4
Впервые появились кадры беспилотной подводной лодки Ghost Shark, задействованной в учениях
+
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
1
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
+
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
8
Китайские ученые создали магнит в 800 000 раз мощнее магнитного поля Земли
3
OnePlus раскрыла список смартфонов, которые первыми получат Android 15
+
Бывшие студенты Skillbox подали иск на 3,4 млн рублей: компания обвиняется в отказе возврата средств
+
Дженсен Хуанг: ИИ не заменит людей полностью, но сделает их работу эффективнее
+
«Грузовики и вообще»: КамАЗ готовит переднеприводный тягач грузоподъемностью до 33 тонн
+
Samsung планирует выпустить первый смартфон с поддержкой 5G в своей бюджетной линейке Galaxy A0X
1
Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
1
Call of Duty: Black Ops 6 на PS5 опережает Xbox по производительности и графике
1
Xiaomi анонсировала линейку телевизоров Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
+
Snapdragon 8 Elite получит полную поддержку Linux, а по скорости работы в играх он обходит Radeon 780M
2

Популярные статьи

Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
1
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
45
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
8
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
7
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
14
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
19
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
3

Сейчас обсуждают

32Влад32
20:21
Это не президент - это предатель.
Президент Грузии призвала Запад поддержать протесты в стране
VladTag
20:16
The Times of India: Зеленский призвал Индию отказаться от нейтралитета и встать на сторону Украины
Александр Ахапкин
19:58
Я не могу сказать, насколько объяснение соответствует действительности у артиллеристов, но у парашютистов счёт пятьсот один, пятьсот два и так далее используется для посекундного отсчёта. В молодости,...
Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
Мамука Шешашвили
19:55
Правильно, террористы всу заканчиваются, лечить не кого, поэтому можно хоть всех медиков на передок.
Безуглая: Сырский распорядился перевести 20% медиков ВСУ в пехоту
TM1
19:52
по 2499 их бы разобрали за час, а по +25% (1999) - как и 4090 в первый день - минуты за три.
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
Мамука Шешашвили
19:44
Просрали 40 тысяч дохлых террористов всу, держащих оборону в Бахмуте, который был сплошной укрепрайон. Гордишься Русскими солдатами которые штурмовали укреп район и потеряли в два раза меньше бойцов? ...
Безуглая: Сырский распорядился перевести 20% медиков ВСУ в пехоту
Виктор Саввинов
19:31
The Times of India: Зеленский призвал Индию отказаться от нейтралитета и встать на сторону Украины
Thegoos' Am
19:30
Интересно, из-за чего маховик мировой войны раскручивается....
Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
Виктор Саввинов
19:28
Выиграли, но какой ценой. Как минимум 20 тысяч убитых вагнеровцев по словам того же Пригожина. И вместо города руины, не пригодные для проживания.
Безуглая: Сырский распорядился перевести 20% медиков ВСУ в пехоту
Александр Мухин
19:22
5090 как раз получит самый серьезный буст из всей линейки. Возможно, он будет даже больше, чем при переходе от 3090 на 4090, по крайней мере VRAM в этот раз станет больше.
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем