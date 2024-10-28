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Rolls-Royce создал Phantom Goldfinger — автомобиль в стиле "Голдфингера"
Компании Rolls-Royce потребовалось три года, чтобы построить этот уникальный Phantom. Он похож на Rolls-Royce Phantom III 1937 года, показанный в фильме о Джеймсе Бонде «Голдфингер», и это, конечно, не случайно. Эта новая модель, названная Phantom Goldfinger, является данью уважения классическому фильму 1964 года.

На создание эксклюзивного Phantom Goldfinger компании понадобилось целых три года. Этот автомобиль, вдохновленный культовой моделью Phantom III из фильма о Джеймсе Бонде «Голдфингер», не только привлекает внимание, но и становится произведением искусства в мире автоиндустрии. Модель создана в честь знаменитого фильма 1964 года, и каждая деталь Phantom Goldfinger отсылает к нему.

Год был посвящен созданию уникальной приборной панели, украшенной инкрустацией, изображающей карту швейцарского перевала Фурка. Именно там в фильме Бонд следил за Rolls-Royce злодея. Специалисты по дизайну Rolls-Royce разработали десять вариантов 3D-инкрустации из нержавеющей стали, прежде чем нашли оптимальный. Эта деталь не только напоминает о фильме, но и демонстрирует мастерство бренда в создании сложных украшений.

Кроме того, потолок автомобиля оснащен фирменной обивкой Starlight, воссоздающей звездное небо над перевалом Фурка. Звездный узор на потолке соответствует ночному небу 11 июля 1964 года, последнему дню съемок фильма в Швейцарии. Это делает каждую поездку в этом автомобиле действительно захватывающей, перенося владельца в эпоху классического кинематографа.

Phantom Goldfinger украшен золотыми акцентами, придающими автомобилю ещё большую роскошь. Золотое покрытие используется на динамиках, дефлекторах кондиционера, а также на передней и задней консолях и перчаточном ящике. В багажнике расположен позолоченный аксессуар — гольф-клюшка, как отсылка к высокому стилю и богатству.

Одна из особенностей автомобиля - это табличка с VIN-кодом, покрытая 24-каратным золотом, что добавляет уникальности и подчеркивает эксклюзивность каждого экземпляра.

Phantom Goldfinger оснащён скрытым отсек с настоящим слитком золота. Этот золотой слиток, выполненный в форме Phantom Speedform, изготовлен из 18-каратного золота и представляет собой монолитное произведение искусства. По оценкам, с учетом нынешней стоимости золота, один этот элемент может стоить полмиллиона долларов, что подчеркивает статус владельца.

#авто #rolls-royce
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