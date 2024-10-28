Ранее Volkswagen опубликовала второе предупреждение о снижении прибыли менее чем за три месяца. Слабый спрос на китайском и европейском рынках, а также неудачный переход на электромобили ударили по доходам производителя.

По словам председателя Генерального производственного совета Volkswagen Даниэлы Кавалло, компании пришлось рассмотреть вариант продажи части активов в Германии. Она подчеркнула, что «все немецкие заводы Volkswagen под угрозой, и ни один из них не может чувствовать себя в безопасности». На решение компании также повлияли низкий спрос на продукцию в Китае и Европе, а также высокие затраты, связанные с переходом на электромобили.

Менее чем за три месяца Volkswagen дважды предупредила о возможном снижении прибыли. Главными факторами, повлиявшими на этот негативный прогноз, стали замедление продаж на китайском и европейском рынках. Кроме того, переход на электромобили оказался более сложным, чем ожидалось, и компания столкнулась с высокими затратами на его реализацию.

Volkswagen активно продвигается к электрификации своего модельного ряда, однако переход от традиционных двигателей внутреннего сгорания к электрическим автомобилям требует значительных инвестиций. Внедрение новых технологий повлекло за собой существенные затраты, которые, в условиях снижения спроса, негативно сказываются на финансовых показателях компании.

Закрытие заводов в Германии станет первым таким шагом за всю 87-летнюю историю компании. В настоящее время Volkswagen располагает 10 заводами и штатом из 300 000 сотрудников по всей стране. Решение о закрытии предприятий в Германии указывает на то, насколько сложной стала ситуация для автомобильного гиганта.

Компания рассматривает различные меры по снижению расходов на своём основном бренде, включая уменьшение фонда заработной платы на 10% и замораживание выплат на два года. Ожидается, что эти действия позволят Volkswagen сэкономить около €4 миллиардов, что может смягчить влияние кризисной ситуации.

Процесс обсуждения условий оплаты труда сотрудников продолжается. Следующий официальный раунд переговоров о возможных изменениях в условиях оплаты назначен на 30 октября. Эти переговоры представляют собой важный этап для будущего работников компании и самой Volkswagen, так как именно от их исхода будет зависеть, насколько болезненным будет процесс оптимизации расходов для сотрудников.