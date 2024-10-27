Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Разгон М
Оксфордские ученые создали миниатюрные биоразлагаемые батареи для лечения сердечных заболеваний
Разработка устройств, размером меньше нескольких кубических миллиметров, требует столь же малых источников питания. Для минимально инвазивных биомедицинских устройств, взаимодействующих с биологическими тканями, эти источники питания должны быть изготовлены из мягких материалов.

Оксфордский университет представил инновационное решение для биомедицинских технологий — мягкие миниатюрные батареи, предназначенные для использования в таких приложениях, как дефибрилляция и стимуляция сердечных тканей. Эти разработки были опубликованы в престижном журнале Nature Chemical Engineering и, по мнению исследователей, откроют новые перспективы для биоразлагаемых источников энергии в медицине.

Для биомедицинских устройств, работающих в тесном контакте с биологическими тканями, требуется совершенно новая категория источников питания, которые должны быть не только миниатюрными, но и мягкими, биосовместимыми и биоразлагаемыми. Современные требования к таким батареям также включают высокую плотность энергии, возможность удаленного управления и активации при минимальном вмешательстве в организм. Однако, несмотря на все усилия ученых, до сих пор не существовало батареи, которая могла бы удовлетворить все эти критерии одновременно.

Команда ученых Оксфорда из химического и фармакологического факультетов разработала уникальную мягкую литий-ионную батарею из капель гидрогеля. Данная технология предполагает использование сборки, поддерживаемой поверхностно-активными веществами, для создания батареи из трех микроскопических фрагментов объемом всего 10 нанолитров. На каждом из концов этой батареи находятся литий-ионные частицы, что позволяет эффективно генерировать энергию и обеспечивать стабильное функционирование.

Одним из ключевых преимуществ новой батареи является ее способность к перезарядке и биоразлагаемости после использования. Активируемая светом, она может служить долгосрочным источником энергии и затем естественно разлагаться в организме без необходимости удаления. Этот подход делает батарею не только высокоэффективной, но и безопасной для применения в живых организмах, что особенно важно для минимально инвазивных медицинских процедур.

Для тестирования своей технологии ученые использовали данную батарею для обеспечения движения заряженных молекул между синтетическими клетками, а также для управления биением и дефибрилляцией сердец лабораторных мышей. Включение магнитных частиц в состав батареи позволило добиться мобильности, что значительно расширяет возможности ее применения. Теперь батарея может функционировать не только как источник энергии, но и как управляемый носитель для доставляемой энергии, необходимой для восстановления сердечного ритма.

Ведущий исследователь проекта, доктор Юцзя Чжан, представляющий кафедру химии Оксфордского университета и Федеральную политехническую школу Лозанны, прокомментировал, что их работа направлена на создание минимально инвазивного, биоразлагаемого и одновременно функционального устройства, которое сможет удовлетворить широкий спектр потребностей биомедицинской индустрии. Профессор Мин Лей, старший электрофизиолог по сердечным аритмиям из отделения фармакологии, добавил: «Сердечная аритмия — одна из ведущих причин смерти в мире. Наши испытания на животных моделях демонстрируют новый подход в использовании беспроводных биоразлагаемых устройств для лечения сердечных нарушений».

Исследователи подали заявку на патент через Oxford University Innovation, и ожидается, что эта разработка найдет широкий спектр применения, включая использование в миниатюрных роботах для выполнения специализированных биомедицинских задач. 

#медицинские технологии #биомедицинская инженерия #носители энергии
+
Написать комментарий (0)
Хирурги Калифорнийского университета в Сан-Диего тестировали Apple Vision Pro для хирургии
Робот-стоматолог от Perceptive может заменить врачей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
6
В Иркутской области построят мост, необходимость которого обсуждается с советских времён
+
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
4
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
1
Apple серьезно изменит дизайн iPhone 17 Pro Max, чтобы повысить продажи смартфонов
1
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
1
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER с графическим процессором AD102-175 была разобрана и протестирована
3
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
2
Samsung установит в Galaxy S25 дисплеи хуже, чем поставляет для iPhone 16 и Pixel 9
1
Google хочет, чтобы все телефоны на базе Android имели 7 лет обновлений
3
Китай планирует отправить первых туристов в космос в 2027 году
+
Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT появились в продаже
+
Смартфоном OnePlus 13 можно будет пользоваться в условиях высокой влажности, а также в перчатках
1
Представлен новый складной телефон Samsung W25 Flip на платформе Snapdragon 8 третьего поколения
+
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
3
Российские чиновники отказываются пересаживаться на Lada Aura
8
TNI: Мужчины призывного возраста покидают Украину, а в ВСУ увеличиваются случаи дезертирства
1
OPPO представила свою новую бюджетную модель A3X 4G с процессором Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1
+
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
В России импортозаместили топливные системы для «КАМАЗов»
3

Популярные статьи

Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
40
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
27
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
4
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
8
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
4
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
+
Qualcomm против Arm — как спор между производителями чипов повлиял на технологическую индустрию
+
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+

Сейчас обсуждают

botph
19:16
Что не понятно? То что кристаллы с кешем будут не над кристаллами с цпу, а под ними?
Android 16 получит улучшенную версию режима «Не беспокоить»
Дмитрий Малинин
19:13
Хорошо, подождём внедрения, а там вынесем вердикт!
Samsung представила инновационную память SOM с высокой скоростью и энергонезависимостью
Gerr_Lord87
19:12
Обсос, который не может свою амуду протестировать в больших разрешениях, ибо знает, что сядет на очко особенно, когда касается RTX лучей и высоких разрешений в гипер требовательных играх, птахахахаха)...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Денис Маликов
19:11
Короче как всегда врёт. Так что все его слова воспринимаем как ложь.
Специалистам из PCI ID Repository удалось расшифровать идентификаторы для видеокарт RTX 50 Blackwell
Apyruite
19:06
Мясорубка для рыб это нормально?
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
Gerr_Lord87
19:05
Пруфы в 4K-5K? Сосать....
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Gerr_Lord87
19:03
Что, ума не хватает?)))))))
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Gerr_Lord87
19:03
А ты вначале поиграй, а потом и делай вывод.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Nvidia&Intel Hater
19:02
это и игрой назвать сложно.рельсовая ходилка для зеленожопых
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Gerr_Lord87
19:02
Разрешение 4k? Нет? Марш в толчок.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем