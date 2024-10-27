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Международное космическое сотрудничество - Чили и Кипр подписали «Соглашения Артемиды»
На церемонии в штаб-квартире NASA 25 октября министр науки, технологий, знаний и инноваций Чили Айсен Эчеверри подписал «Соглашения» от имени своей страны. На церемонии присутствовали посол Чили в Соединённых Штатах, администратор NASA Билл Нельсон и Дженнифер Литтлджон, исполняющая обязанности помощника секретаря Бюро океанов и международных экологических и научных вопросов Госдепартамента.

Чили и Кипр стали новыми странами, которые присоединились к международной инициативе по устойчивому освоению космоса — «Соглашениям Артемиды» (Artemis Accords). Эти страны подтвердили свою приверженность безопасному и ответственному исследованию космоса, подписав «Соглашения» в октябре этого года, увеличив общее число подписавших до 47.

25 октября министр науки, технологий, знаний и инноваций Чили Айсен Эчеверри подписал «Соглашения Артемиды» на церемонии в штаб-квартире NASA. В мероприятии также участвовали посол Чили в США, администратор NASA Билл Нельсон и Дженнифер Литтлджон, исполняющая обязанности помощника секретаря Госдепартамента по вопросам океанов и международных экологических и научных отношений.

Эчеверри отметил, что подписание «Соглашений» является важным шагом для Чили, так как это поддерживает национальные амбиции страны в развитии технологий. По его словам, Чили готова внести значительный вклад в области научного превосходства, такие как астробиология, геология и минералогия, что станет важной основой для исследования и освоения космоса.

Чили подписала соглашения вскоре после того, как Кипр стал очередной страной, присоединившейся к этому международному проекту. Официальная церемония состоялась в столице Кипра — Никосии. Представитель Госдепартамента США и помощник администратора NASA Джим Фри присутствовали на этом событии виртуально.

Заместитель министра исследований, инноваций и цифровой политики Кипра Никодемос Дамиану подчеркнул, что Кипр стремится внести свой вклад в международное космическое сообщество, способствуя безопасности и ответственной деятельности в космосе на благо всего человечества. Страна также выразила готовность активно участвовать в развитии космических исследований и технологических инициатив.

С начала 2020 года к «Соглашениям Артемиды» присоединилось 47 стран. В октябре этого года к соглашениям также присоединились Доминиканская Республика и Эстония. 13 октября, незадолго до встречи подписантов на Международном астронавтическом конгрессе (МАК), Эстония стала 46-й страной, подписавшей этот документ.

На конгрессе представители 42 стран-участниц обсудили практические аспекты устойчивого освоения космоса. Основное внимание было уделено вопросам соблюдения международных норм и укреплению сотрудничества между странами, в том числе по Договору о космосе и другим международным соглашениям.

Одной из главных тем на встрече стал вопрос о поддержке технической и политической компетентности стран, которые только начинают свои космические программы. По мнению участников, включение новых стран требует расширения знаний и ресурсов, чтобы обеспечить устойчивое развитие космической отрасли в глобальном масштабе. Представители некоторых стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона рассматривают возможность присоединения к «Соглашениям Артемиды» в ближайшем будущем.

Президент итальянского космического агентства ASI Теодоро Валенте отметил важность разъяснения преимуществ участия в «Соглашениях Артемиды». «Некоторые страны ещё не подписали соглашения, поскольку не осознают в полной мере их значимость. Наша задача — донести до них, что это участие принесёт ощутимую пользу», — заявил Валенте.

#космос #космические исследования #artemis accords
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