Процессоры Intel Core Ultra 200 не только показали себя неоднозначно, а в каких-то тестах откровенно провально, но и вызвали ряд проблем у многих тематических ресурсов, которые готовили обзоры. В частности, имело место нестабильное поведение ОС.

Процессоры Intel Core Ultra 200 вызвали неоднозначные впечатления у пользователей и экспертов. В ряде тестов они показали себя слабо, что привело к дополнительным трудностям при обзоре устройства. Основной проблемой стало нестабильное поведение операционной системы, особенно в связке с интегрированным графическим ядром Iris Xe-LPG.

Несмотря на общее улучшение производительности, нестабильность в работе ОС связана не с архитектурой 13-го или 14-го поколений, а с особенностями интегрированного графического процессора. Встроенное графическое ядро Iris Xe-LPG вызывает сбои и перезагрузки Windows, особенно при использовании Windows 11 версии 24H2. При отключении iGPU проблемы исчезают, однако при включенном графическом ядре многие сталкиваются с неполадками.

Основной источник проблем заключается в конфликте между встроенным и дискретным графическими процессорами. Обновление Windows 11 24H2 иногда вызывает несовместимость между ними, приводя к сбоям в работе графической системы. Чтобы устранить это несоответствие, производители рекомендуют обновить BIOS или временно отключить интегрированное графическое ядро.

Для устранения проблем с iGPU существует несколько решений: