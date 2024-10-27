Процессоры Intel Core Ultra 200 вызвали неоднозначные впечатления у пользователей и экспертов. В ряде тестов они показали себя слабо, что привело к дополнительным трудностям при обзоре устройства. Основной проблемой стало нестабильное поведение операционной системы, особенно в связке с интегрированным графическим ядром Iris Xe-LPG.
Несмотря на общее улучшение производительности, нестабильность в работе ОС связана не с архитектурой 13-го или 14-го поколений, а с особенностями интегрированного графического процессора. Встроенное графическое ядро Iris Xe-LPG вызывает сбои и перезагрузки Windows, особенно при использовании Windows 11 версии 24H2. При отключении iGPU проблемы исчезают, однако при включенном графическом ядре многие сталкиваются с неполадками.
Основной источник проблем заключается в конфликте между встроенным и дискретным графическими процессорами. Обновление Windows 11 24H2 иногда вызывает несовместимость между ними, приводя к сбоям в работе графической системы. Чтобы устранить это несоответствие, производители рекомендуют обновить BIOS или временно отключить интегрированное графическое ядро.
Для устранения проблем с iGPU существует несколько решений:
Обновление BIOS – Многие производители материнских плат уже выпустили или готовят обновления, которые помогут справиться с возникшими конфликтами.
Отключение iGPU – Этот метод позволяет избежать конфликтов, но снижает доступные графические ресурсы, так как будет использоваться только дискретный графический процессор.
Ожидание обновления ОС – Microsoft может выпустить патч, решающий несовместимость между графическими процессорами, что устраняет необходимость в аппаратных изменениях.